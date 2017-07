Turizmus

Green Holidays - Sikerült szállást találni a magyaroknak

Sikerült mindenkinek szállást találni azok közül, akik a Green Holidays utazási iroda csődje miatt szállás nélkül maradtak a törökországi Antalyában. 2017.07.03 08:52 MTI

Kiss Gábor ankarai magyar nagykövet az M1 aktuális csatornán elmondta, a mintegy 180 emberből álló magyar csoportot két megbízható, színvonalas helyen sikerült elhelyezni. Vannak, akik ma reggel már elhagyták a szállodát és útban vannak a repülőtérre, hogy hazamenjenek - mondta.



Kiss Gábor mindenkinek azt ajánlja, hogy vegyék fel a kapcsolatot az Uniqa biztosítóval, akiknek pedig utasbiztosításuk is van, azok is kezdjék el az ügyintézést.



Az ankarai nagykövetség négy munkatársa - köztük három konzul - már vasárnap este a helyszínre ment, hogy segítsen a magyaroknak.



A Green Holidays Kft. vasárnap kora este jelentett fizetésképtelenséget. A társaság szervezésében délelőtt még elindult egy magyar csoport Budapestről charterjárattal a törökországi Antalyába, de lefoglalt szálláshelyükre már nem jutottak el.



A családjával egy törökországi szállodában várakozó utas, Novák Zsuzsanna az MTI-nek elmondta, 10 óra után landoltak Antalyában, de a reptéren senki nem várta őket, az utazási iroda a telefont sem vette fel.



A Green Holidays honlapján vasárnap este azt közölte, hogy a társaság vagyoni biztosítékát az Uniqa Biztosító Zrt. szolgáltatja. A szükséges intézkedéseket a társaság helyett a biztosító teszi meg. A kárenyhítés módjáról a biztosító dönt. A társaság kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges intézkedésekről - a vagyoni biztosíték terhére - a kormányhivatal intézkedik a biztosítóval együttműködve. Az utasok igényeiket közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesíthetik, amelyet az info@uniqa.hu címen jelenthetnek be.