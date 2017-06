Fejlesztés

Új belvárosi negyed Zalaegerszegen

2017.06.30 MTI

Az építési területen tartott szerdai sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármester kijelentette: Zalaegerszegen lakásépítési hullám kezdődött el.



Hangsúlyozta: fejlődik a helyi gazdaság, a városban újabb és újabb munkahelyek jönnek létre, aminek eredményeként növekszik a fizetőképes kereslet. Tavaly a társasházakra kiadott építési engedélyek, valamint a megkezdett építkezések alapján összesen 88 új lakás - nyolc új társasház - építése kezdődött el a zalai megyeszékhelyen, idén további nyolc új társasházban 106 lakás épülhet - ismertette az adatokat a polgármester.



Kitért arra is, hogy az építési hatóság adatai alapján összesen 25 új társasház - 318 új lakás - tervezése, illetve engedélyezési eljárása kezdődött el. A családi házakkal együtt a két év alatt 429 új lakóingatlan épülhet fel Zalaegerszegen - mondta összegzésként Balaicz Zoltán. A lakásépítések kivitelezést helyi cég végzi, munkájukra hosszútávon is számíthat a város - fűzte hozzá.



Bali Zoltán (Fidesz-KDNP), a városrész önkormányzati képviselője emlékeztetett: az önkormányzat régi terve volt, hogy a korábban lebontott kerámiagyár területét és a környező utcákat a belváros aktív részévé tegyék. A tervek most megvalósulhatnak: az önkormányzat és a ZÁÉV Építőipari Zrt. együttműködésével beépíthető területet alakítanak ki, így a volt kerámiagyár környezetében új lakások épülhetnek.



Beszámolt arról is, hogy az új lakónegyedben bekötőút és fasorral szegélyezett, biciklissávval kialakított új utca épül. A területet új közművekkel látják el, a házakat pedig gyalogos és kerékpáros sétány köti majd össze.



Peresztegi Imre, a ZÁÉV vezérigazgatója elmondta, hogy a cég húsz évvel ezelőtt, a kerámiagyár kiköltözése után vásárolta meg az ingatlant. A céljuk az volt, hogy minőségi lakókörnyezetet alakítsanak ki ezen a területen. Az ingatlanfejlesztésből tíz évvel ezelőtt két épület valósult meg, az építkezés folytatásához viszont a környék infrastruktúrájának megújítására, az alapközművek, valamint az átkötő és gyalogos utak kiépítésére volt szükség - hangsúlyozta a vezérigazgató. A volt kerámiagyár környezetében 82 új lakás épül fel, majd ezt követően a ZÁÉV további két új tömböt épít, 60 új lakás kialakításával.



Vigh László (Fidesz) országgyűlési képviselő közölte: a következő években óriási igény lesz Zalaegerszegen a lakásokra. A járműipari tesztpálya megépítése után több száz, ezer ember érkezik a zalai megyeszékhelyre, akik itt szeretnének letelepedni - fűzte hozzá.