Közlekedés

Fokozottan ellenőrzik a taxisokat

A közlekedési hatóság június végétől fokozott ellenőrzésekkel szűri ki a szabályszegő taxisokat a főváros turisták által leginkább látogatott helyszínein, a jogszerűtlenül, engedély nélkül nyújtott szolgáltatás szankciója a rendszám azonnali bevonása lehet, ahogy arra már a korábbi években is volt példa - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) az MTI-vel csütörtökön.



Az adóhatósággal, a rendőrséggel és a Budapesti Közlekedési Központtal közösen végzendő ellenőrzések kiemelt célja, hogy kiszűrjék azokat a taxisokat, akik a szabályokat nem tartják be, így például nem rendelkeznek engedéllyel. A hatóság szakemberei úgynevezett próbavásárlásokkal is igyekeznek kideríteni, hogy az adott szolgáltató megtéveszti-e az utasokat. A közlekedés biztonsága érdekében vizsgálják a járművek műszaki megfelelőségét is - emelte ki a tárca a közleményében.



A minisztérium hozzátette: jogsértés megállapításakor több szankció alkalmazható a helyszíni bírságolástól a taxis engedély visszavonásának kezdeményezéséig, a jármű hatósági jelzésének bevonásáig.



Az ellenőrzéseket elsősorban a turisták körében népszerű fővárosi helyszíneken egyszerre több egység végzi majd. Június végétől a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a főpályaudvarok környékén és a belváros több frekventált pontján lehet ellenőrzésekre számítani a közlemény alapján. A fokozott revíziókra legalább két hónapig, augusztus végéig kell számítani.



Közölték azt is, hogy a hatóságok közös, próbavásárlásos ellenőrzést végeztek szerdáról csütörtökre virradó éjszaka: egy esetben a taxisengedély Budapest területére nem volt érvényes, ezért a rendszámot és a forgalmi engedélyt is elvették. Az eddigi ellenőrzéseken egyebek mellett a járművezetői képesítés hiánya és a nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt bírságoltak a hatóságok munkatársai - közölte a tárca.