Péntekig egyeztethetik adataikat a feltöltőkártyások

A határidő előtt 3 nappal az ügyfelek körülbelül 60 százaléka végezte el a törvény által előírt azonosítást.

Péntekig egyeztethetik adataikat a szolgáltatókkal a feltöltőkártyás mobilelőfizetők, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NHMM) összesítése szerint a határidő előtt 3 nappal az ügyfelek körülbelül 60 százaléka végezte el a törvény által előírt azonosítást.



A hatóság keddi közleménye szerint nincs jogi akadálya annak, hogy a megszűnt szerződéseket újrakössék, és így az ügyfelek - bizonyos ideig - visszakaphassák a hívószámukat és egyenlegüket.



A Magyar Telekom és a Telenor már közölte, hogy ezt a lehetőséget is biztosítja előfizetőinek - írták. Az NMHH ugyanakkor arra számít, hogy sokan szándékosan nem fognak egyeztetni, mert nem kívánják tovább használni a szolgáltatást.



Kiemelték, hogy a 2017 előtt vásárolt előrefizetős (prepaid) SIM-kártyák adategyeztetésére online, telefonon vagy személyesen, illetve a Magyar Posta több száz kirendeltségén is van lehetőség.



Az ügyfelek azonosítási kötelezettségét más európai uniós országok is bevezették: Belgiumban június 7-én járt le a határidő, az érintett kártyák több mint 10 százalékát (csaknem 400 ezret) blokkolták - tették hozzá.



Az NMHH a határidő lejárta után ellenőrzi majd, hogy a szolgáltatók az előírásoknak megfelelően hajtották-e végre az adategyeztetést - áll a közleményben.