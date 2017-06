Elismerés

Business Superbrands díjat kapott a Pátria Nyomda Zrt.

A Pátria Nyomda Zrt. 2017-ben, története során ötödik alkalommal érdemelte ki az egyik legjelentősebb nemzetközi márkaértékelési rendszer védjegyét, a Business Superbrands díjat. 2017.06.26 15:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy idén ismét kiérdemelte a Pátria Zrt. a legkiválóbb márkáknak járó minősítést. Elsőként 2009-ben, majd ezt követően 2010-ben, 2012-ben illetve tavaly is megszereztük a minőségi védjegyet, mindez visszaigazolja számunkra fejlődésünk eredményeit” – mondta Orgován Katalin vezérigazgató.



2017-ben tizedik alkalommal ítélte oda a szakértői bizottság a Business Superbrands díjakat. A 22 tagú, független szakemberekből álló csoport a Pátria Nyomdát is érdemesnek találta a Business Superbrands 2017 védjegy viselésére.



A Superbrands márkaminősítés nemcsak biztonságot, de garanciát is nyújt a vásárlók és ügyfelek mindennapi választásához. A díj erős pozitív visszajelzés a brandekről, és kizárólag szakmai alapon emeli ki a legjobbakat. A díjat odaítélő bizottság az ágazat elismert szakembereiből áll, akik döntésükkel tanúsítják a márkák eddigi sikerességét és hitelességét.



A Pátria cégcsoportról

A több mint 350 munkavállalót foglalkoztató, 100% hazai tulajdonban lévő Pátria Nyomda Zrt. Magyarország egyik vezető nyomdaipari, illetve irodaszer kis- és nagykereskedelmi cége. Az 1893-ban alapított vállalkozás dinamikus fejlődését innovációs képességük és folyamatos fejlesztéseik garantálják, ez hosszú távon is sikerük és stabilitásuk egyik záloga. Korszerű technológiai hátterüknek köszönhetően szinte minden megrendelői igényt képesek gyorsan és kiváló minőségben teljesíteni. Elkötelezett és magasan képzett szakembereik mindent megtesznek azért, hogy partnereiknek a legmagasabb minőségű termékeket és szolgáltatásokat versenyképes áron kínálják.