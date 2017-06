Pénzügy

Érintéses mobilfizetési szolgáltatást indított az OTP

A Simple applikáció egyebek közt parkolási díj kiegyenlítését, autópályamatrica vagy mozijegy mobiltelefonon keresztüli vásárlását teszi lehetővé, és bármely bank által kibocsátott bankkártyával használható. 2017.06.22 02:30 MTI

Az OTP Bank elindította új, érintéses mobilfizetési megoldását - közölte a pénzintézet az MTI-vel szerdán.



A szolgáltatás az OTP saját technológiai cége által fejlesztett és üzemeltetett Simple alkalmazáson keresztül érhető el, egyelőre a pénzintézet saját ügyfelei számára.



A Simple applikáció egyebek közt parkolási díj kiegyenlítését, autópályamatrica vagy mozijegy mobiltelefonon keresztüli vásárlását teszi lehetővé, és bármely bank által kibocsátott bankkártyával használható.



Az új, érintéses mobilfizetési szolgáltatás igénybevételéhez az OTP Bank által kibocsátott bankkártyára, valamint NFC-képes (Near Field Communication, legalább 4.4-es Android operációs rendszert futtató telefonra van szükségük a felhasználóknak - hangsúlyozta közleményében a bank.



Az OTP Bankhoz tartozó Simple alkalmazásnak már mintegy 300 ezer felhasználója van, forgalma pedig az év első három hónapjában 590 millió forint volt, ami több mint a teljes 2016-os forgalom fele - emelte ki a pénzintézet.



A közlemény szerint Magyarországon már 1,2 millió okostelefon rendelkezik az érintéses fizetéshez szükséges NFC technológiával, amely a jövőben már a középkategóriás okostelefonokban is elérhetővé válik.



Rámutattak arra is, hogy az érintéses fizetés egyre népszerűbb Magyarországon: tavaly először haladta meg az érintéses (PayPass) bankkártyás fizetési tranzakciók száma a hagyományosakét.