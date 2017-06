Településfejlesztés

Több mint egymilliárdot fordíthat fejlesztésre a bajai önkormányzat

Baja önkormányzata 1 milliárd 300 millió forintot fordíthat a vásártér és környéke fejlesztésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. 2017.06.17 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fercsák Róbert (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta: a zöld város program keretében elnyert összegből megvalósuló beruházás nemcsak a bajai vásárteret érinti, hanem a mellette található utcát, zöldterületet és parkolót is. Pontosan 4 ezer négyzetméter fedett rész és 14 ezer négyzetméter közterület újulhat meg, amiben a Szenes utca, az Alföldi tér és a Vöröshíd sétány is érintett.



Megújítják továbbá a korszerűtlen piac területét és épületét is. A jelenlegi csarnokot elbontják, az új pedig a Miklós utcai telekhatárra épül. Az építkezés azonban nem jelent kiesést az árusok számára, hiszen a piac a munkák idején is működhet. A régi épület addig áll, amíg nem alakítják ki a fedett és nyitott elárusító helyeket - tette hozzá.



A Bács-Kiskun megyei város vezetője hozzátette: a projekt a helyi közösségi, kereskedelmi és gazdasági szolgáltatások minőségi fejlesztését célozza, amelynek révén élhetőbbé szeretnék tenni a városi környezetet. A támogatás százszázalékos, önerőt nem igényel.



A beruházás a támogatási szerződés aláírása után, jövőre kezdődhet meg. A munkálatok várhatóan 2019 végéig tartanak.