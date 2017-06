Apple

Tim Cook végre elismerte: tényleg sofőrnélküli autón dolgozik az Apple

Fotó: AFP

Iparági körökben régóta pletykálnak arról, hogy az Apple a Google-hez és a Teslához hasonlóan önjáró robotautó fejlesztésén dolgozik. A Bloombergnek adott interjújában most bégre Tim Cook, a cupertinói óriás vezérigazgatója is elismerte, hogy így van - igaz, az eddigi híresztelésekkel ellentétben a cég "csak" a szoftvert szállítja majd a sofőrnélküli autókhoz.

"Ez lehet a mesterséges intelligencia projektek szülőanyja, alapja. Egyben ez a világon az egyik legbonyolultabb AI-kezdeményezés" - jellemezte a Projektet Cook.

Régóta - egészen pontosan a 2014-ben, "Project Titan" kódnéven indított Apple-projekt elindulása óta - nyílt titok, hogy az Apple beszállna az önvezető autók fejlesztésébe. Az utóbbi időben egyre több olyan dokumentum szivárgott ki a cégtől, amelyek ezt a feltételezést támasztották alá: a cég engedélyt kapott, hogy Kaliforniában tesztelhesse a saját robotpilótáit, és a hírek szerint többe ezer mérnököt is felvettek, hogy a Project Titanon dolgozzanak.

Igaz, tavaly októberben azt írta a Bloomberg, hogy az Apple leadott kezdeti magas elvárásaiból: már nem akarják felvenni a harcot a Teslával az önjáró autó fejlesztésben, megelégszenek azzal, hogy szoftvert gyártanak és a meglévő autógyártókkal szövetkeznek.

Cook szerint az autóipar nagy változások elé néz: az elkövetkező években a sofőrnélküli autók mellett az utazásmegosztás és az elektromos meghajtás forradalmasíthatja a gépkocsigyártást.