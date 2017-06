Állategészségügy

Magyarország egy megye kivételével madárinfluenza-mentes

A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) ajánlásai alapján - Bács-Kiskun megye kivételével - Magyarország valamennyi megyéje a madárinfluenza-betegségtől mentes státuszát visszakapta június 10-től - közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) hétfőn az MTI megkeresésére.



Így a múlt hét szombatjától kezdődően újra engedélyezte élőszárnyas és tojás importját hét magyar megyéből (Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Veszprém megyére érvényes a feloldás) az orosz szövetségi állategészségügyi és növényvédelmi szolgálat (Roszszelhoznadzor) - közölte a Kommerszant című orosz gazdasági napilap.



A szaktárca tájékoztatása szerint a partnerországoknak, köztük az Oroszországi Föderációnak is hivatalos csatornákon jelezte, hogy a jelzett időponttól kezdődően oldja fel az élőbaromfit és a keltetőtojást érintő átmeneti korlátozásokat. Az átmeneti korlátozások megszűntetéséről hivatalos értesítés is érkezett június 9-én - közölte az FM.



Hozzátették: mivel Bács-Kiskun megyében áprilisban is voltak kitörések, a megye az OIE ajánlásai alapján a fertőzött létesítmények végső fertőtlenítésétől (2017. május 24.) számított 3 hónap múlva, vagyis ez év augusztus 24-én kaphatja meg a betegségtől mentes státuszt. A partnerországok, például az Oroszországi Föderáció, várhatóan ez után oldják fel a Bács-Kiskun megyéből származó árura vonatkozó átmeneti korlátozásokat.



Így Bács-Kiskun megye kivételével valamennyi megyéből azonnali hatállyal megindulhatnak a szállítmányok - tájékoztatott a Földművelésügyi Minisztérium.



Az MTI korábbi információja szerint a Roszszelhoznadzor madárinfluenza miatt decembertől kezdett korlátozásokat bevezetni a magyar tojás és szárnyas ügyében. Az intézkedéseket az orosz hatóság februárra már az Európai Unió 15 tagállamára kiterjesztette.