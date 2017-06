Tej terméktanács

Három év alatt 10 százalékkal nőtt a tejtermelés

2017.06.05

Az elmúlt három évben egyértelmű javulás tapasztalható a magyarországi tejiparban, ugyanis a hazai tejtermelés 2013 és 2016 között 10 százalékkal nőtt - közölte a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács az MTI-vel.



A szakmaközi szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozók által felvásárolt termelői nyerstej mennyisége 13 százalékkal emelkedett ugyanebben az időszakban.



A közlemény idézi Harcz Zoltánt, a terméktanács ügyvezető igazgatóját, aki elmondta: az utóbbi hat évben az átlagos tejtermék-fogyasztás folyamatosan emelkedett, a főbb tejtermékek belföldi értékesítésének számai pozitív változást mutatnak. Például az 1,5 százalékos zsírtartalmú, magyarországi előállítású UHT tejek belföldi eladása 2011-2016-ban a hatszorosára nőtt. Szinte valamennyi főbb tejtermék gyártása emelkedett, a vajé hat év alatt például 54 százalékkal. Ezen időszak alatt a trappista sajt belföldi értékesítése 53 százalékos emelkedést mutatott.



Hozzátette, a növekedést támasztja alá az is, hogy az import struktúrájában pozitív változás következett be. A fogyasztói tej importja 2013-2016-ban 11 százalékkal csökkent, miközben egyes feldolgozott késztermékek kivitele emelkedett. Sajtból és túróból például 43 százalékkal többet exportált Magyarország.



Az ügyvezető szerint optimizmusra ad okot, hogy a fogyasztói tej értékesítése évről-évre emelkedik az import ellenében, 2016-ban a tejek belföldi piaci aránya meghaladta a 80 százalékot, míg az import 20 százalék alá csökkent.



A tejfogyasztást népszerűsíti a Tejszív kampány, amely a belföldi tejtermékek fogyasztásának fontosságára hívja fel a figyelmet. Az idei kampány tavasszal indult, a melyhez három közismert sportoló is csatlakozott: Kapás Boglárka és Kenderesi Tamás úszó, és a labdarúgó Nagy Ádám több rendezvényen is kiáll a hazai tej népszerűsítése mellett.