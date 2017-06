Fejlesztés

Több mint 900 millió forintos városfejlesztés Tamásiban

Több mint 900 millió forintot fordít Tamási idegenforgalmi fejlesztésre és parkosításra. A Tolna megyei városban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásával túrautakat, látogatóközpontot és aktív parkot építenek. 2017.06.04 23:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A város önkormányzata fenntartható ökoturisztikai fejlesztésekre 444 millió, a zöld város programra pedig 474 millió forint támogatást nyert el - mondta Porga Ferenc (Fidesz-KDNP) polgármester az MTI-nek.



Az idegenforgalmi projekt keretében a tamási termálfürdő környezetének és a miklósvári parkerdőnek a fejlesztése valósul meg. A fürdőnél vendéglátóhely és túrapont készül, valamint túraösvényt jelölnek ki. A parkerdőben épülő, 40 ember befogadására alkalmas, 450 négyzetméteres ökoturisztikai látogató központban a város történelmét és környezetének természeti értékeit mutatják majd be interaktív módon. A központ és a tamási Várhegyen felújítandó kilátó egyaránt organikus építmény lesz - ismertette.



A zöld város programban mintegy 70-80 ezer négyzetméteren végeznek zöldfelületi rekonstrukciót, és egy 2432 négyzetméteres véderdőt telepítenek a város északi iparterülete mellett. Kiépítenek egy 1,8 hektáros aktív parkot a város belterületén, amelyet tanösvényekkel egészítenek ki. Szintén a zöld város program keretében Tamási budai városrészén egy 550 négyzetméteres alapterületű zöld pontot és civil házat is létesítenek.



Néhány projektelem kivitelezése már idén elkezdődik, a munkák várhatóan 2018 végére fejeződnek be.



A polgármester megjegyezte azt is, hogy a fejlesztésekkel a tamási termálfürdő vendégeinek is programot szeretnének kínálni. A létesítményt az utóbbi években 160-180 ezer látogató keresi fel évente. A KSH adatai alapján Tamásiban 2008 óta csak 2014-ben haladta meg a vendégéjszakák száma a tízezret, a vendégek száma pedig a háromezret. 2016-ban 2334 vendég 7264 éjszakát töltött el a város kereskedelmi szálláshelyein.