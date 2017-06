Pénzügy

Nyolc fiókját összevonja, egyet megszüntet az Erste Bank

Az Erste Bank a megváltozott ügyfélszokásokra reagálva átalakítja a fiókhálózatát, ennek első lépéseként négy nagyvárosban összesen nyolc fiókját vonja össze egy másik ott működővel, egy településen pedig bezárja a bank a fiókját. 2017.06.03 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A pénzintézet pénteki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a döntés a szokásos éves felülvizsgálat eredményeképpen született meg, s az is indokolta, hogy ezeknél az egységeknél nyáron, illetve ősszel lejár a bérleti szerződés.



Az összevonással érintett fiókok a következők: Budapesten a Baross téri, a XIII. kerületi Béke téri, a Deák téri, a Heltai Jenő téri, a Rákóczi téri, Debrecenben a Hatvan utcai, Pécsett a Diana téri, Miskolcon a Városház téri. Az összevonások után az ügyfelek továbbra is elérhető közelségben kereshetik fel az Erste fiókjait. Egyetlen olyan település lesz, Hatvan, ahol megszűnik az Erste jelenléte, mivel itt a forgalom nem indokolja a fiók további működtetését - olvasható a közleményben.



A fiókok összevonását, illetve a hatvani fiók megszüntetését a hitelintézet ez év június 30-án hajtja végre, előtte kifüggesztik az adott banki egységekben, hogy az ügyfelek kiszolgálását melyik másik fiók veszi át.



Hozzátették, hogy az érintett fiókokban dolgozó kollégák többségének igyekeznek a bankhálózaton belül új lehetőséget találni.



Az Erste jelenleg egy új fióki modell bevezetésén dolgozik, melynek tesztelését ebben az évben kezdi meg. Hamarosan megnyílnak a pénzintézet első olyan egységei, ahol az ügyfelek számára kibővítik az önkiszolgálást, kevesebb lesz az adminisztráció, erősebben építenek a tanácsadók tudására, a hét minden napján éjjel-nappal nyitva tartanak, illetve mobil tanácsadói szolgáltatásokat és professzionális folyamat-digitalizációt is biztosítanak.



"Az ügyfelek igényei rohamosan változnak. Azt szeretnénk, hogy az új koncepció alapján átalakított fiókjainkba betérő ügyfelek azt érezzék, hogy beléptek a bankolás jövőjébe, miközben az okostelefonjukon bárhol és bármikor pillanatok alatt elintézik a napi banki ügyleteiket" - mondta Harmati László, az Erste lakossági területének vezérigazgató-helyettese a közlemény szerint.



A bank közölte: az új koncepció szerint átalakított, első új típusú fiók ősszel nyílik meg.