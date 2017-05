Új időszámítás Hevesen

Ismert hazai nagyvállalkozás bérelte ki a korábbi vasbeton előregyártó üzemet

hirdetés

A hevesi vasbeton előregyártó teljes kapacitását átvette az egyik legismertebb hazai építőipari nagyvállalat, a Grabarics Építőipari Kft. A korábban hányatott sorsú, de korszerű üzemben új időszámítás kezdődik, a gyár Grabarics VasBeton, röviden GVB márkanéven folytatja munkáját. Változik a termelés, az értékesítés és a termékszerkezet, ahogy lecserélődött a gyár teljes vezérkara és mérnökállománya is. Eközben a fizikai dolgozók munkahelye nemcsak megmarad, de létszámuk várhatóan a duplájára bővül, ami a régió számára is új álláslehetőségeket jelent.



Egyműszakos munkarendben 900-1000 m3 beton feldolgozását teszi lehetővé a hevesi gyártóbázis - ismertette a lépés részleteit Grabarics Gábor, a termelést irányító vállalkozás vezetője. Az üzem elsősorban előregyártott vasbeton termékeket, különböző szerkezeti elemeket készít. A korábbi, úgynevezett lágyvasas és előfeszített szerkezeti elemek gyártásán felül kéregpanel gyártással egészült ki a kínálat, napirenden a zsalupark további bővítése és a betonacél-előregyártás fejlesztése is. Az elkészített termékek 50-60 százalékát a cég saját generálkivitelezői tevékenysége során használja fel, míg a fennmaradó kapacitásokat a szabad piacon értékesíti majd.



A legfontosabb változások a 7500 m2 alapterületű üzem működését, piaci jelenlétét érintik. A korábbi viszonyokat egy stabil, minden tekintetben kiszámítható gyakorlat váltja. Az új gyár a vasbeton elemek gyártásán és szállításán át a szerkezeti vázak összeszereléséig teljeskörű szolgáltatást nyújt. A megrendelők szempontjából egy másik üzemről beszélhetünk, hiszen minden, amivel találkoznak új a korábbi viszonyokhoz képest - hívta fel a figyelmet a vezető.



A létesítmény a tervek szerint a teljes hazai beton-előregyártó kapacitás mintegy 10-12 százalékát adja, és a vállalat megalapozott várakozásai szerint az ágazati konjunktúrának köszönhetően az értékesítés sem ütközik majd akadályokba.