Diákmunka

NGM: idén is elindul a nyári diákmunka program

2017.05.30 12:04 MTI

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) idén is meghirdeti a Nyári diákmunka programot 2,3 milliárd forintos támogatási összeggel, amelyben a 16-25 év közötti diákok a területi, települési önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél kaphatnak munkalehetőséget - közölte az NGM az MTI kérdésére válaszolva kedden.



Tájékoztatásuk szerint a programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a program indulásakor (július 1-jén) már betöltötték a 16. életévüket, befejezésekor (augusztus 31-én) pedig még nem múltak el 25 évesek.



Az idén rendelkezésre álló összegből nagyjából 25-30 ezer diáknak tudnak munkát biztosítani a nyári időszakban. A program emellett lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítéséhez is.



A program a béreket támogatja, a 100 százalékos támogatás legfeljebb két hónapra adható, július 1. és augusztus 31. között, maximum napi hat órás foglalkoztatás mellett. A támogatás a minimálbér, illetve a garantált szakmunkás bérminimum időarányos részének felel meg, így a szakképzetteknél 120 750 forint, a szakképzettséggel nem rendelkezőknél 95 625 forint lehet személyenként és havonta.



Az önkormányzatoknak a járási hivatalokhoz kell benyújtani a felmerülő munkaerőigényüket. A diákok június 19-étől regisztrálhatnak az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályánál.



A program már diákkorban elősegíti a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja - olvasható a tárca közleményében.



Felidézték, hogy tavaly több mint 26 ezer fiatal szerzett munkatapasztalatot a nyári diákmunka programban.