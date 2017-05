NGM

Alig javult a munkavédelmi szabályok betartása az első negyedévben az előző évihez képest

hirdetés

Alig volt javulás a munkavédelmi szabályok betartásában az első negyedévben az egy évvel korábbihoz képest Magyarországon, az ellenőrzött 3853 munkáltató 77 százalékánál találtak szabálytalanságot az ellenőrök - ismerteti jelentésében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkafelügyeleti főosztálya a tárca honlapján.



Az ellenőrök 80 esetben, összesen 38,27 millió forint munkavédelmi bírságot szabtak ki az első három hónapban. Az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésénél 59 330 munkavállaló munkavégzési körülményeit vizsgálták, és az ellenőrzött dolgozók 69,5 százalékánál tapasztaltak szabálytalanságot. Ez az arány szinte megegyezik az előző év azonos időszakában mért adattal, amikor 64,2 százalékánál találtak rendellenességet - derül ki a jelentésből.



A munkavédelmi hatóság megállapította, hogy a szabálytalan körülmények között foglalkoztatott munkavállalók 30,7 százalékának súlyos szabálytalanságok mellett kellett dolgoznia. Ez az arány is alig tér el a 2016 első negyedévében mért 30,3 százaléktól.



Az ellenőrzések elsősorban a feldolgozóipar, az építőipar, a gépipar, a mezőgazdaság, az egészségügyi, szociális ellátás és a bányászat területére irányultak, ahol a munkavállalók egészségének, biztonságának veszélyeztetése gyakoribb és súlyosabb is. Az összes intézkedés 58 százaléka munkavédelmi, 27,8 százaléka munkabiztonsági, 14,2 százaléka pedig munkaegészségügyi intézkedés volt - ismertették.



A jelentés szerint a munkáltatói mulasztások 7,8 százaléka a villamosbiztonsági hiányosságokból, 7,3 százaléka pedig a nem megfelelő munkaeszközök biztosításából adódott. Intézkedniük kellett a felügyelőknek még a veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével kapcsolatos szabályok megszegése és a munkavédelmi ismeretek hiánya miatt is, az összes eljárás 6,3 százaléka, illetve 5,8 százaléka volt ilyen.



2017 első három hónapjában a munkavédelmi hatóság 37 esetben szabott ki eljárási bírságot, összesen 3,41 millió forint értékben, 16 esetben pedig közigazgatási bírság megfizetésére kötelezte a munkáltatókat, összesen 265 000 forint értékben - tették hozzá.