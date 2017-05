Még szerencse

A Szerencsejáték lett az európai régió legjobban teljesítő lottótársasága

hirdetés

A Lottótársaságok Világszövetsége (WLA, World Lottery Association) rangos elismeréssel jutalmazta a Szerencsejáték Zrt.-t (Sz Zrt), a 2016-ot értékelő jelentésük szerint a társaság kimagaslóan magas árbevétel-növekedést ért el Európa más lottótársaságaihoz képest, ezzel a Szerencsejáték Zrt. az európai régió legdinamikusabban növekvő lottótársasága lett 2016-ban.



A Szerencsejáték Zrt. csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a társaság árbevétele 2016-ban 9,9 százalékkal nőtt éves összevetésben. Az elért 385,5 milliárd forint szerencsejáték árbevétel a legmagasabb a társaság történetében. A nemzeti lottótársaság közkiadásokhoz történő hozzájárulása megközelíti a 80 milliárd forintot, mellyel Magyarország egyik legjelentősebben adózó vállalkozásának számít.



Braun Márton elnök-vezérigazgató a közleményben kifejtette: a növekedést elsősorban a bukmékeri sportfogadások idézték elő, melyek 2016 utolsó negyedévében terven felül teljesítettek. A kiemelt bajnokságok mellett számottevő fogadás érkezett az alacsonyabb szintű sporteseményekre is. Megnövekedett az események száma az időszakban, újabb bajnokságokra és sportágakra teremtették meg a játék lehetőségét, és nőtt az élő eseményekre történő fogadások népszerűsége is. A tavalyi negyedik negyedévben erős volt a sorsjegy termékcsalád forgalma is, különösen népszerűek voltak ebben az időszakban a karácsonyi sorsjegyek - fűzte hozzá az elnök-vezérigazgató.



Emlékeztettek: 2010-2016 között a szerencsejátékok árbevétele több mint megduplázódott, az éves átlagos növekedési ütem 15 százalék volt, az úgynevezett tiszta játékbevétel több mint másfélszeresére emelkedett.



A Szerencsejáték Zrt. 2010-2016 között a korábbi, stabil üzemeltetésre törekvő vállalatból dinamikus, innovatív vállalkozássá vált. Kiemelkedően sikeresnek bizonyult a 2013-ban bevezetett új bukmékeri fogadási játék, a TippmixPro és az Eurojackpot nemzetközi lottójátékhoz történő 2014 évi csatlakozás. A társaság 2015-ben elindította új, AEGIS értékesítési rendszerét, valamint teljesen megújította a Tippmix fogadását.



Kiemelték: idén minden idők legnagyobb hazai lottónyereményét vitték el az Eurojackpoton februárban, márciusban pedig a 30. ötöslottó "milliárdosukat" köszöntötték.



A közlemény szerint a Szerencsejáték Zrt. 2010-2016 között különféle adók, járulékok formájában összesen 462,8 milliárd forinttal járult hozzá a közkiadásokhoz. A szerencsejátékokból befolyt játékadó törvényben meghatározott része, 144,3 milliárd forint kulturális és sport célokat szolgált (Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Nemzeti Filmalap). Közvetlenül 11 milliárd forintot fordítottak közcélú támogatásra adomány és szponzoráció formájában.



A társasági adóból 6,1 milliárd forinttal támogatták a magyar filmgyártást. Saját forrásból 26,6 milliárd forintot fordítottak technológiai és értékesítő hálózatot érintő fejlesztésekre.