Munkaerőpiac

Felmérés: minden ágazatban szükség lenne a nyugdíjas munkaerőre

Minden ágazatban szükség lenne a nyugdíjas munkaerőre - derül ki abból a piaci felmérésből, amelyet a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége (DiákÉSZ) készített megbízói körében és a DiákÉSZ elnöke ismertette az M1 aktuális csatornán vasárnap.



Fiak István elmondta, hogy a piaci szereplők szerint a gyakorlattal rendelkező nyugdíjas korú szakemberek több területen is hatalmas segítséget nyújthatnának. Hozzátette, hogy a felmérésben megkérdezett öregségi nyugdíjasok mintegy 40 százaléka vissza is jönne dolgozni rugalmas feltételek mellett.



A DiákÉSZ elnöke úgy vélte, a szövetkezeti törvényt módosító javaslat eredményeként olyan közérdekű nyugdíjas szövetkezetek jöhetnének létre, amelyek az iskolaszövetkezetek mintájára épülnének, tehát a nyugdíjasok kiegészítő tevékenységként rugalmas munkaidőben dolgozhatnának. A nyugdíjasnak ugyanakkor nem lenne munkavállalási kötelezettsége, és a szövetkezetnél sincsen foglalkoztatottsági kötelezettség.



Mivel a javaslat szerint a nyugdíjasok munkája után - hasonlóan a diákmunkához - a járulékokat már nem kell megfizetni, ezzel a piaci szereplők számára kedvezőbb árú szolgáltatást tudnak nyújtani a nyugdíjas szövetkezetek - emelte ki az elnök.



Hozzátette: a nyugdíjas szövetkezeteknél is hasonló lenne a cél, mint az 1983 óta működő iskolaszövetkezetek esetében, ahol az eddigi tevékenységek eredményeként mára 130 ezer diák évi 25 millió munkaórát dolgozik, évi 25 milliárd forint munkajövedelemért cserébe.