110 millió euróra büntették a Facebookot

Fotó: AFP

110 millió eurós (34 milliárd forint) pénzbírság megfizetésére ítélte az Európai Bizottság (EB) a Facebookot, arra hivatkozva, hogy az amerikai vállalat "félrevezető és téves információkat" közölt a Whatsapp üzenetküldő szolgáltató 2014-es felvásárlásakor - jelentette be a testület csütörtökön.

A bizottság elsősorban azt kifogásolja, hogy az érintettek azt állították a felvásárlás versenyjogi vizsgálatakor, hogy "nem képesek automatikusan összekapcsolni ugyanazon felhasználó Facebook- és Whatsapp-fiókjait", később azonban ezt lehetővé tették, és az EB szerint már korábban is tudhatták, hogy ez technikailag lehetséges.

A döntés világos jelzést küld a cégeknek, hogy a vállalati fúzióknál az uniós szabályoknak mindenben eleget kell tenniük, ide értve a helyes információk megadására vonatkozó kötelezettséget is - közölte Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos, a büntetést "arányosnak, de elrettentőnek" nevezve.