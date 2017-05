Büntetés

Hatalmas bírságot kapott a Quantis

hirdetés

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 52,5 millió forint bírságot szabott ki a jegybank a Quantis Consulting Zrt. (korábbi nevén Brokernet Zrt.) biztosítási többes ügynökre elsősorban az egyes életbiztosítási ügyfélszerződések megszüntetését és újak megkötését célzó közvetítői gyakorlata miatt - közölte a jegybank csütörtökön az MTI-vel.

Az MNB célvizsgálatában megállapította azt is, hogy a többes ügynök biztosításközvetítői természetes személyek jogviszonya adatainak felügyeleti bejelentése sem volt megfelelő, valamint a panaszkezelés során is jogsértő módon járt el.

A jegybank felszólította a többes ügynököt, hogy mindenkor adjon - számításokkal is alátámasztott - részletes tájékoztatást az addigi megtakarítási életbiztosításukat megszüntetni és ezzel párhuzamosan új, azonos célú életbiztosítást kötni kívánó ügyfeleiknek az e lépésekkel járó költségekről, jellemzőkről.

Emellett a Quantisnak a jövőben gondoskodnia kell a biztosításközvetítő természetes személyei jogviszonyára vonatkozó adatbázisok valós, naprakész nyilvántartásáról, előbbi jogviszonyok megszűnése időpontjának valósághű felügyeleti lejelentéséről, az ügyfelektől érkezett panaszokra pedig - a jogszabálynak megfelelően vezetett panasznyilvántartás vezetése mellett - 30 napon belül minden esetben részletesen megindokolt írásos választ kell adnia.

A többes ügynöknek a jogsértések kapcsán idén augusztus végéig kell beszámolnia az MNB határozataiban előírt intézkedések teljesítéséről. A feltárt hiányosságok miatt a jegybank 50 millió forint felügyeleti és 2,5 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott a biztosításközvetítő társaságra.

A bírságösszeg meghatározásakor a jegybank súlyosbító tényezőként vette figyelembe többek közt, hogy a Quantis egyik legfontosabb kötelezettségét szegte meg azzal, hogy huzamosabb időn át egyes életbiztosítási ügyfeleinek nem nyújtott szakmailag megalapozott tájékoztatást. Miközben ez ellentétes lehetett az ügyfelek érdekével, a biztosításközvetítő számára vagyoni előnyként jelent meg. A fogyasztói panaszok késedelmes időbeni megválaszolásával kapcsolatos, szintén rendszerszintű jogsértés pedig az egyes ügyfeleknek a jogérvényesítéshez való jogát csorbíthatta.

Az MNB azt is elvárja - az esetenként határon átnyúló biztosítók termékeit is közvetítő - többes ügynököktől, alkuszoktól, hogy megtakarítási célú életbiztosítások értékesítése esetén elsősorban a jegybank ajánlásában szereplő maximális Teljes Költség Mutató (TKM) limiteknek megfelelő konstrukciókat ajánlják a fogyasztóknak. Az ettől való eltérés csak akkor minősíthető szakmailag körültekintőknek, ha a magyar piacon nem érhető el az ügyféligénynek megfelelő, az ajánlással összhangban álló nyugdíjbiztosítás - olvasható a közleményben.