Világgazdaság

Ismét magánkézben a pénzügyi válság idején államosított egyik brit nagybank

Ismét teljesen magánkézben van a globális pénzügyi válság idején részlegesen államosított brit nagybankok egyike, a Lloyds, miután a brit kormány szerdán a kezén lévő utolsó részvénypakettet is eladta.



Az amerikai Lehman Brothers bankcsoport csaknem kilenc évvel ezelőtti összeomlása utáni piaci pánikhelyzetben a brit kormány és a Bank of England - a brit jegybank - minden idők legnagyobb, garanciavállalásokkal együtt összesen 500 milliárd fontos (190 ezer milliárd forintos) bankmentő programját indította el, amelynek keretében évtizedek óta először kerültek állami tulajdonba brit nagybankok.



Az akkor részlegesen államosított két legnagyobb bank, a Royal Bank of Scotland (RBS) és a Lloyds megmentésére közvetlenül több mint 65 milliárd font költségvetési tőkeinjekciót fordított a kormány.



A befektetés nyomán a Lloyds-csoportban 43 százalékos, az RBS-ben 83 százalékos volt az állami részesedés. Az RBS-ben még mindig 73 százalékos a brit kormány tulajdonrésze.



A Lloyds reprivatizációját - a költségvetési ráfordítás hitelkamatai nélkül számolva - valamelyes haszonnal hajtotta végre a kincstár. A bank megmentésére az akkori brit kormány 20,3 milliárd fontot fordított, és a befektetés a szerdai végleges kiárusításig a Lloyds számításai szerint 21,2 milliárd font megtérülést hozott az államkasszának. Az eredeti ráfordítás az osztalékokkal együtt már korábban megtérült a költségvetésnek.



A Lloyds megmentésére nyújtott tőkeinjekció során a kincstár 73,6 pennys átlagos részvényenkénti árfolyamon jutott hozzá a bank részvényeihez. A cég papírja szerda este 71,52 pennyn zárt a Londoni Értéktőzsdén.



Jórészt a nagyszabású bankmentő programok miatt a brit államháztartási hiány a Munkáspárt vezette akkori kormány utolsó, 2009-2010-es pénzügyi évében elérte a hazai össztermék (GDP) 11,4 százalékát. Ilyen arányú államháztartási deficitet békeidőben még soha nem mértek Nagy-Britanniában.



A hiány leépítése azóta is tart, és a Konzervatív Párt vezette jelenlegi kormány tervei szerint a folyamat a 2020-as évtized elejéig eltart.



A Lloyds átalakítása során 75 ezer munkahelyet megszüntettek, és 600 bankfiókot bezártak. A bankcsoport a tavalyi pénzügyi évet már 4,3 milliárd font nettó nyereséggel zárta.



A Royal Bank of Scotland rendbetétele még korántsem tart itt: az RBS, amelynek megmentésére annak idején 45 milliárd fontot költött a brit költségvetés, kilenc éve folyamatosan veszteséges. Legutóbbi pénzügyi évéről a cég 7 milliárd font veszteséget jelentett, a bankmentő program indítása óta pedig összesen 58 milliárd font veszteséget halmozott fel.