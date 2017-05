Gazdaság

Paksi bővítés - 40 százalékos magyarországi beszállítói arányra törekszenek

A Paks II beruházásnál 40 százalékos magyarországi beszállítói arányra törekszenek, a Roszatom is elkötelezett, hogy amennyire csak lehet, magyar vállalkozásokat vonjon be a munkába, de ezen dolgozni kell - mondta Aszódi Attila, a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos a Portfolio keddi budapesti, Clean Energy konferenciájának szünetében újságírók előtt.



Hangsúlyozta, azoknál a rendszereknél, amelyeknek közvetlen hatásuk van a nukleáris biztonságra, az alvállalkozóknak meg kell felelniük a nukleáris minősítésnek.



A kormánybiztos kiemelte azt is: arra is számítanak, hogy azok a nagy nemzetközi cégek, amelyek részt vesznek a projektben, Magyarországra hoznak tevékenységeket, és ezzel is javítják a hazai beszállítási arányt.



Valerij Zorja, az orosz Roszatom leányvállalata, az ASZE cégcsoport európai atomerőmű építési osztályának vezetője a konferencián a paksi beruházással kapcsolatban bejelentette, hogy hamarosan kiírják a tendert a turbinasziget beszállítására.



Aszódi Attila a konferencián tartott előadásában felidézte: a paksi projekt megkapta az összes szükséges európai uniós jóváhagyást, az Országos Atomenergia Hivatal kiadta a telephelyengedélyt, valamint jogerős és végrehajtható környezetvédelmi engedély is. A következő nagy lépés a létesítési engedély megszerzése lesz - tette hozzá.



A kormánybiztos a kivitelezéssel kapcsolatban elmondta: az ötös blokk építése indul majd elsőként, majd körülbelül másfél évvel később a hatos blokké. Hangsúlyozta, ekkora léptékű építkezés még nem volt Magyarországon.



Az erőmű építéséhez csúcsidőben mintegy 8000 munkásra lesz szükség, de a teljes munkaerő ennél jóval nagyobb, mert sok olyan előkészítő tevékenység van, ami a telephelyen kívül történik majd - fejtette ki.



Aszódi Attila kitért arra is, hogy Paks II fővállalkozói szerződése fix áras, fix határidős, kulcsrakész megvalósítást ír elő, ennek felelőssége a fővállalkozóé.



A fővállalkozó feladata az alvállalkozók bevonása, illetve annak szavatolása, hogy az alvállalkozók megfelelő minőségben, határidőre, és az adott keretösszegen belül valósítsák meg a projektet.



A fővállalkozónak nukleáris minősítési rendszert kell működtetnie az alvállalkozók bevonásához, minősíti majd az alvállalkozókat, ezt a minősítési munkát pedig a Paks II társaság nyomon követi - jelezte Aszódi Attila.



Valerij Zorja előadásában egyebek mellett hangsúlyozta: csak a minőségi besorolás alapján tesznek különbséget a lehetséges beszállítók között. Az orosz fővállalkozó összesen mintegy hatezer beszerzésre ír ki pályázatot a Paks II projektben - közölte.



A tervek szerint a turbinaszigetre várhatóan júniusban megjelenő pályázat mellett még ebben az évben több jelentős beszerzési pályázatot kiírnak - jelezte.

Aszódi Attila a konferencia szünetében az MTI kérdésére elmondta: vannak olyan nagy, hosszú gyártási folyamatot igénylő berendezések, amelyek gyártását hamar el kell kezdeni. Öt olyan nagy csoportja van ezeknek a berendezéseknek, amelyre a szállítót korán ki kell választani, ezekre fogják kiírni az említett pályázatokat.