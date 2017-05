Fejlesztés

Gyógynövény-feldolgozó épül Kajdacson

hirdetés

Több mint fél milliárd forintos beruházással gyógynövény-feldolgozó épül a Tolna megyei Kajdacson, amely a Pannonpharma Kft. pécsváradi üzemének készít elő Tolna megyében termelt alapanyagokat.



Az 1260 lakosú település 550 millió forintos támogatást nyert el a Terület- és településfejlesztési operatív program (Top) forrásaiból az üzem felépítésére, valamint az annak helyet adó ipari park kialakítására - mondta Boda János, a község független polgármestere az MTI-nek.



Az üzemet, ahol 40-50 embert foglalkoztatnak majd, az önkormányzat bérbe adja a Pannonpharmának - tette hozzá. Elmondta, a tervek szerint a még idén megvalósuló fejlesztés a település gyógynövénytermesztési hagyományaira épít, de emellett megyei programot is indítottak az alapanyagok előállítására. Tizenöt önkormányzat áll szerződéskötés előtt, hogy bekapcsolódjon a gyógynövények termesztésébe.



Dulovics Edit, a Pannonpharma résztulajdonában lévő Pannon Natessex Kft. képviselője elmondta, a napi másfél tonna kapacitású kajdacsi üzemben főként válogatják, előkészítik a gyógynövényeket. Közölte, azt is, hogy a megyei önkormányzat felmérése szerint 250 hektárnyi önkormányzati területen lehet gyógynövényeket termeszteni Tolnában, és egyéni vállalkozók is bekapcsolódnak a termesztésbe. Eddig húsz hektárt vetettek be, a gyógynövények vetése májusban folytatódik, a vetőmagot a Gyógynövénykutató Intézet Kft. génbankja térítésmentesen adja az önkormányzatoknak. Megjegyezte: a Mezőföld löszös talajában a gyógynövényeket magas hatóanyag-tartalommal lehet termeszteni; a korábban is termelt macskagyökér, angelinagyökér mellett többek között citromfüvet, csalánt, zsályát dolgoznak majd fel Kajdacson. Ezek hatóanyagára elsősorban a gyógyszeripar és a kozmetikai ipar részéről van növekvő igény - tette hozzá.



A Pannonpharma Kft. 50 százalékos, 440 millió forintos támogatást nyert el az új technológiára a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programból. Pallos József Péter, a kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a beruházás számításaik szerint 4-4,5 éven belül térül meg, a termelés két éven belül éri el a kapacitás 80-90 százalékát. A tavaly mintegy két és fél milliárd forintos árbevételt elért cég a hatóanyagok értékesítéséből 2021-re körülbelül 500 millió forintos árbevételre számít - tette hozzá.