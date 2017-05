Hitelminősítés

Negatívról stabilra javította a lengyel adósosztályzat kilátását a Moody's

Stabilra javította a leminősítés lehetőségére utaló eddigi negatívról az "A2" szintű lengyel államadós-osztályzat kilátását a Moody's Investors Service, a költségvetési és politikai kockázatok enyhülésével indokolva a döntést. 2017.05.14 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett lépéssel egy időben megerősítette a lengyel szuverén besorolást.



A döntéshez fűzött indoklásában a Moody's kiemeli, hogy megítélése szerint csökkennek az államháztartási alapállást terhelő, lefelé ható kockázatok, amelyek miatt a cég egy éve negatívra rontotta a lengyel adósosztályzat kilátását.



A Moody's tavaly májusban adott negatív kilátást az addigi stabil helyett a lengyel szuverén besorolásra, azzal a véleményével indokolva a döntést, hogy nőttek a költségvetési kockázatok, és kiszámíthatatlanabbá vált a gazdaságpolitikai döntéshozatal, ami rontja a befektetői környezetet.



Az akkori lépést visszafordító péntek éjjeli bejelentésében a cég hangsúlyozza, hogy a hazai össztermékhez (GDP) mért államháztartási hiány tavaly 2,4 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 2,6 százalékról. A Moody's korábban 2,8 százalékos GDP-arányos államháztartási hiányt várt Lengyelországban 2016-ra.



Pénteki elemzésében a cég elismeri, hogy az osztályzati kilátást negatívra rontó tavaly májusi döntésének egyik tényezője - vagyis a költségvetési helyzet romlásának kockázata - nem valósult meg, és a hiány az idei év első negyedében is kisebb volt a tervezettnél, elsősorban a vártnál nagyobb adóbevételek miatt.



A lengyel államadós-osztályzati kilátás stabilizálásának másik fő oka az elemzés szerint az, hogy a Moody's várakozása szerint a lengyel kormány unortodox gazdaságpolitikájából eredő bizonytalanságokat sikerül ellenőrzés alatt tartani, és enyhülnek az üzleti környezetet és a beruházásokat terhelő kockázatok.



A lengyel kormány a hatalomra kerülése óta bejelentett egyes intézkedéseit visszavonta vagy enyhítette, és nincsenek arra utaló jelek, hogy az üzleti klíma érdemben gyengült volna. A külföldi működőtőke-beáramlás továbbra is robusztus - 2015-ben és 2016-ban elérte a GDP-érték 2,9, illetve 3 százalékát, ami megfelel a tízévi átlagnak -, és a portfoliótőke-beáramlás is viszonylag stabil.



Mindemellett a lengyel államadósság-törlesztési leállás rizikójára köthető piaci biztosítási cseretranzakciók (credit default swaps, CDS) felára az ötéves amerikai állampapírhoz képest valamelyest - hozzávetőleg 20 bázisponttal - csökkent az elmúlt egy évben.



A Moody's szerint Lengyelország vonzó a befektetők számára, elsősorban piacának mérete, jó közlekedési infrastruktúrája, stratégiai elhelyezkedése és viszonylag jó üzleti környezete miatt. A Moody's kiemelte, hogy az üzleti tevékenység környezetét minősítő idei világbanki felmérésben - Doing Business 2017 - Lengyelország a vizsgált 190 ország közül a 24. helyre került.