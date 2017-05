Hitelminősítés

Megerősítette a magyar államadós-osztályzatot a Fitch

Megerősítette változatlan stabil kilátással a devizában és forintban kibocsátott hosszú lejáratú magyar államadósság "BBB mínusz" szintű, befektetési ajánlású osztályzatát pénteken a Fitch Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő megerősítette a magyar gazdaságban honos kereskedelmi adósok "A mínusz" szintű besorolási országplafonját, valamint a devizában és forintban fennálló rövid futamú szuverén kötelezettségek "F3" minősítését is.



A Fitch a péntek este Londonban bejelentett döntés indoklásában kifejtette, hogy a szuverén magyar besorolás tényezői között szerepel egyrészről a magas egy főre jutó hazai össztermék (GDP), a kormányzati teljesítmény erőteljes jelzőszámai és Magyarország EU-tagsága, másrészről az unortodox gazdaságpolitika, valamint a magas köz- és küladósság.



A Fitch kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a csökkenő államháztartási hiány és folyómérleg-egyenleg erőteljes többletei az elmúlt években lehetővé tették az államadósság és a nettó külső adósság csökkentését, emellett a bankszektor korábbi gyenge helyzete is fokozatos erősödésnek indult.



A Fitch Ratings közölte: ciklikus gyorsulást vár a magyar gazdaságban, jelenlegi előrejelzése szerint a hazai össztermék az idén 3,2 százalékkal, jövőre 3,3 százalékkal bővülhet a tavalyi 2 százalékos növekedés után.



A hitelminősítő szerint a magyar gazdaság növekedésének fő hajtóerői között van a növekvő fogyasztás, amelyet az erőteljes munkapiaci helyzet is segít, valamint a minimálbér markáns emelése, a lazább költségvetési politika és az állami beruházások élénkülése, amelyet az EU-folyósítások fellendülése is támogat.



A magyar gazdaság nyitottsága miatt a növekedési kilátásokat terhelő fő kockázatot a külső környezet, különösen az uniós kereskedelmi partnerek kereslete jelenti - áll a Fitch elemzésében.



A Fitch Ratings számításai szerint a magyar gazdaság potenciális növekedése valamivel 2 százalék felett van. A hitelminősítő véleménye szerint ez alacsony a térségi gazdaságokéhoz mérve, és ez részben a gyengébb szakpolitikai környezetet tükrözi.



A Fitch felidézi, hogy a GDP-arányos államadósság-ráta 2016 végére 74,1 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 74,7 százalékról. A cég hangsúlyozza, hogy az államadósság-ráta 2011 óta folyamatosan csökken.



A hitelminősítő várakozása szerint e fokozatos csökkenés folytatódik. A Fitch Ratings jelenlegi előrejelzése az, hogy az államadósság-ráta jövőre a hazai össztermék 71,1 százaléka lesz.



Az elemzés kiemeli, hogy a nem rezidens befektetők kezén lévő követelésállomány hányada markánsan csökken a teljes államadósságon belül, és a 2011-ben mért 70 százalék után 2016 végén már csak 42 százalék volt.



Ez mérsékelte az adósságkezelés kitettségét a potenciális világpiaci kilengéseknek - áll a Fitch Ratings pénteki londoni elemzésében.

A hitelminősítő hangsúlyozza azt is, hogy az elmúlt évek magas folyómérleg-többletei, valamint az EU-folyósítások révén gyors ütemben javult a magyar gazdaság nettó külső adósi pozíciója, amely a Fitch saját - a Magyar Nemzeti Bankétól (MNB) eltérő - számítási módszertana alapján a tavalyi harmadik negyedévben a hazai össztermék 24 százaléka volt a 2012 végén mért 73 százalék után.



A Fitch Ratings becslése szerint a magyar folyómérleg-egyenleg többlete tavaly is erőteljes, a hazai össztermékhez mérve 4,9 százalékos többlettel zárt. A hitelminősítő azzal számol, hogy a folyómérleg-többlet a javuló hazai kereslet hatására szűkülni fog, de az egyenleg továbbra is pozitív marad, elősegítve a nettó külső adósság folytatódó csökkenését.



A Fitch várakozása szerint a magánszektor banki hitelellátása az idén kissé már emelkedik, véget vetve a több évi mérlegalkalmazkodási folyamatnak. A bankrendszer nyereségessége javult, elsősorban a hitelveszteség-tartalékolási folyamat visszafordulása, a finanszírozási költségek csökkenése és a bankadó mérséklése miatt - áll a Fitch Ratings elemzésében.



A hitelminősítő véleménye szerint a bankszektor számára káros további szakpolitikai beavatkozások kockázata enyhült, és ez javítja a szektor stabilitását. A Fitch várakozása szerint a kedvező makrokörnyezet és a szigorúbb szabályozási normák miatt folytatódik a magyar bankrendszer eszközminőségének javulása is.



A hitelminősítő szerint a közvélemény-kutatások a Fidesz győzelmét jósolják a jövő évi választásokon, és ez a gazdaságpolitikai folyamatosság fennmaradásának lehetőségére utal.



A Fitch elemzése kitér arra is, hogy Magyarország és az EU viszonyában feszültségek mutatkoznak. A hitelminősítő ezzel kapcsolatban hangsúlyozza azt a véleményét, hogy az EU-tagság jelentős gazdasági és pénzügyi támogatást jelent Magyarország számára, és ha a kapcsolatok súlyos mértékben romlanának, annak potenciálisan kedvezőtlen hatása lehetne a közép- és hosszú távú gazdasági kilátásokra.



A Fitch egy éve, tavaly május 20-án emelte vissza a befektetési ajánlású kategóriába a magyar államadós-besorolást, elsőként a nagy nemzetközi hitelminősítők közül.



A magyar államadósságra tavaly megállapított "BBB mínusz" besorolás a Fitch Ratings osztályzati módszertanában a befektetésre ajánlott kategória alapszintje, és azonos a másik két nagy hitelminősítő, a Standard & Poor's és a Moody's Investors Service által Magyarországra érvényben tartott hosszú távú besorolással.