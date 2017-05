Statisztika

KSH: az előzetes adatoknál is jobban nőtt az ipari termelés

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken kiadott második becslése szerint márciusban az ipari kibocsátás volumene 13,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit a május 5-én előzetesen közölt 12,8 százalék helyett.



A 0,6 százalékponttal magasabb adat elsősorban az adatellenőrzés során feltárt különösen nagy egyedi adatszolgáltatói hiba javításának következménye - jegyezte meg jelentésében a KSH.



Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 10,0 százalékkal nőtt a korábban közölt 9,4 százalék helyett. Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 0,7 százalékkal emelkedett, a korábban jelzett 0,4 százalékos növekedéssel ellentétben.



Az első negyedévben az ipari kibocsátás 7,8 százalékkal emelkedett az előzetes 7,5 százalékkal szemben.



A feldolgozóipar termelése márciusban az átlagosnál is valamivel jobban, 14,1 százalékkal nőtt, amihez az eggyel több munkanap mellett az is hozzájárult, hogy tavaly márciusra, idén áprilisra estek a húsvéti ünnepek.



A járműipar teljesítménye márciusban 11,3 százalékkal haladta meg a tavaly márciusit és 7,0 százalékkal a tavalyi első negyedévit. A számítástechnikai iparban 22,6, a gyógyszergyártásban - részben az alacsony bázis hatására - 28,8 százalékos volt a márciusi növekedés, de rajtuk is túltett a gépgyártás, ahol 30,9 százalékos emelkedést regisztrált a statisztika. A feldolgozóipari termelés egytizedét képviselő élelmiszeripar termelése és 8,1 százalékkal nőtt éves összevetésben márciusban.



A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 13,4 százalékkal emelkedett éves összevetésben. Az új exportrendelések 14,6, az új belföldi rendelések 5,5 százalékkal nőttek. Az összes rendelésállomány 1,2 százalékkal meghaladta a 2016. márciusit, a belföldi rendelések 9,6, az exportrendelések viszont csak 0,8 százalékkal emelkedtek.



Az ipari export volumene márciusban 12,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítésen belül a 35 százalékot képviselő járműgyártás kivitele 13,3 százalékkal emelkedett. A számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának külpiaci eladásai ennél is nagyobb mértékben, 19,5 százalékkal nőttek.



Az ipar belföldi értékesítése 5,7 százalékkal, ezen belül a feldolgozóiparé 9,6 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos hónapjához képest. A fogyasztási cikkek belföldi értékesítése 5,7 százalékkal a beruházási javaké 17,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, az energiatermelő ágazatok bevétele 1,9 százalékkal elmaradt a tavaly márciusitól.