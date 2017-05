Élelmiszerbiztonság

Csaknem 50 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból a Nébih

Több mint 47 tonna hamis vagy gyenge minőségű élelmiszert és 107 ezer liter egyéb terméket vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az élelmiszerhamisítás elleni, OPSON VI. nemzetközi művelet során - jelentette be Helik Ferenc, a Nébih kiemelt ügyek igazgatóságának vezetője kedden Budapesten, a hivatal sajtótájékoztatóján.



Hozzátette, hogy az Europol és az Interpol által koordinált, 2016 decembere és 2017 márciusa között zajló akció 61 részt vevő államának hatóságai 9800 tonna élelmiszert és 26,4 millió liter egyéb árut - összesen 13 millió darab terméket - foglaltak le: ezek összértéke eléri a 230 millió eurót. A hamisított vagy veszélyes termékek között méz, ásványvíz, alkoholos italok, tengeri hal és kaviár is akadt. A magyar hatóságok munkáját az elektronikus közútiáruforgalom-ellenőrző rendszer (ekáer) is segítette: ennek köszönhetően többek között 15 tonna romlott csokoládét és 5 tonna ismeretlen eredetű almát is lefoglaltak - ismertette a hivatal vezetője.



Helik Ferenc hangsúlyozta, hogy az élelmiszerek hamisítása együtt jár az adójogszabályok megsértésével, ráadásul - a kábítószer-kereskedelem mellett - a legnagyobb illegális jövedelmet hozó tevékenységek közé tartozik: becslések szerint évente több tízmilliárd dolláros bevételt jelent világszerte. A bűnözők számára azért is vonzó az élelmiszer, mert a kereslet folyamatos és jelentős mértékű: Magyarországon az átlagos napi fogyasztás 2,4 kilogramm fejenként, az itt tartózkodó turistákat is beleszámolva 30-40 ezer tonna is lehet az országos fogyasztás egyetlen nap alatt - tette hozzá.



A sajtótájékoztatóján Czuczor Ákos pénzügyőr alezredes, az akcióban részt vevő Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) főosztályvezető-helyettese kiemelte, hogy a hamis áruk forgalmazása nemcsak a vásárlók egészségére lehet veszélyes, de árt a jogszabályokat tiszteletben tartó kereskedőknek és aláássa a fogyasztók bizalmát, közvetve pedig vállalkozások és munkahelyek megszűnését okozhatja. Hozzátette, hogy Magyarországon kívül Európában csak Olaszország és Dánia hatóságai működtetnek az élelmiszerek ellenőrzésére szakosodott egységeket.