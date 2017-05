Oktatás

Május 15-ig lehet Diákhitelt igényelni

hirdetés

Május 15-ig adhatják le hiteligénylési kérelmüket a diákhitelre jogosult hallgatók, aki kifut a határidőből, legközelebb csak a 2017/2018-as őszi tanévben juthat kölcsönhöz - közölte a Diákhitel Központ kedden az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint az időben megigényelt összeg június 15-én kerül a hallgatók bankszámlájára. Tekintettel a nyári szünetre, ezt követően legközelebb az őszi félév elején, októberben kaphatnak diákhitelt az azt igénylő hallgatók - jelezték.



Kitértek arra, hogy a 3,35 százalékos kamatlábú Diákhitel1 esetében havi szinten 15 ezer, 21 ezer, 25 ezer, 30 ezer, 40 ezer és 50 ezer forint igényelhető. Az államilag támogatott Diákhitel2 kizárólag képzési díjra fordítható, továbbra is fix 2 százalékos kamattal, állami támogatás mellett vehető fel. A kötött felhasználású diákhitel maximuma a hallgató képzési díjának összege - közölték.



Felhívták a figyelmet, hogy az igénylés a felsőoktatási intézmények elektronikus tanulmányi rendszereinek felületeiről (ETR/Neptun) is elindítható. Az elektronikusan kitöltött adatlapokat kinyomtatva, az adott intézmény tanulmányi osztályán vagy egyéb kijelölt hiteligénylési pontjain lehet hitelesíteni és leadni. A társaság hitelügyintézési portálján, a Diákhitel Direkten továbbra is igényelhetőek a diákhitelek. Aki a kérelmezésnek ezt a módját választja, szerződését a Diákhitel Központ partner pénzintézeteiben, takarékszövetkezetekben és postahelyeken adhatja le.



Az érdeklődők a diákhitellel kapcsolatos minden fontos információt megtalálnak a www.diakhitel.hu weboldalon. A hallgatók további kényelmét szolgálja, hogy a személyes ügyfélszolgálat Budapesten két helyszínen is elérhető, a II. kerületi Kacsa utcában és a KÖKI Terminálon is várják az érdeklődőket - írták a közleményben.