Béremelés

Aláírták a bérmegállapodást a szakszervezetek a BKV-val

hirdetés

Aláírták a szakszervezetek a bérmegállapodást a BKV-val, az utóbbi évek legnagyobb mértékű bérfejlesztése valósul meg a társaságnál.



A BKV keddi, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a megállapodás értelmében a BKV január elsejéig visszamenően átlagosan 15 százalékos bérfejlesztést hajt végre, amelyből 10 százalék alapbérfejlesztés, 5 százalék pedig bérfelzárkóztatás célját szolgálja, elsősorban a hiányszakmákban és a legalacsonyabb jövedelműekre vonatkozóan.



Az ágazati sajátosságokat figyelembe véve jelentős mértékben emelkedik a járművezetők és a szakmunkások bére. A megállapodás a munkaerő-piaci helyzet javításának érdekében a szellemi munkavállalók piaci bérszínvonaltól eltérő béreinek felzárkóztatását is rendezi a felhasználható források nyújtotta lehetőségeken belül - írták.



A megállapodás tényét múlt pénteken jelentette be Tarlós István főpolgármester. A szakszervezetek és a BKV között a tárgyalások hetek óta zajlottak. Két szakszervezeti szövetség sztrájkot is bejelentett, majd a BKV 10+5 százalékos béremelési javaslatot adott, ezért a két érintett, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VTDSZSZ) és a Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége (BKSZSZ) felfüggesztette a sztrájkot.