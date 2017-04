Gazdaság

Csökkenő forgalomban stagnált a BUX a héten

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 32 956,30 ponton zárt pénteken, az előző hetinél 1,28 ponttal magasabban, gyakorlatilag az előző heti értékkel megegyezően. 2017.04.30 09:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A részvénypiac forgalma 46,28 milliárd forint volt az előző heti 48,57 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen mozogtak a héten, a Richter új történelmi rekordot ért el, kedden 7140 forinton zárt, a Mol-árfolyama pedig éves csúcsra emelkedett szerdán.



Az OTP árfolyama 2,15 százalékkal csökkent, a hetet 8087 forinton fejezte be, heti forgalma 21,22 milliárd forint volt.



A Richter árfolyama 1,32 százalékkal emelkedett, 6962 forinton zárt, heti forgalma 6,67 milliárd forint volt.



A Mol árfolyama 1,41 százalékkal erősödött, 21 650 forinton zárta a kereskedést pénteken, heti forgalma 14,047 milliárd forintot tett ki.



A Magyar Telekom 1,23 százalékkal gyengült, a pénteki kereskedést 481 forinton zárta, heti forgalma 2,56 milliárd forintot ért el.



A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 2062,42 ponton zárt pénteken, 26,98 ponttal, 1,33 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.



Az elemzők hétfőn reggel jelentős emelkedést vártak az európai részvénypiacokon és a BÉT-en is, miután a befektetők pozitívan értékelték a francia elnökválasztás első fordulójának eredményét. A jó hangulat egész nap kitartott, főképp az európai tőzsdéken, ahol nem voltak ritkák a 3-4 százalékos pluszok sem. Valamelyest a magyar tőzsde is kivette ebből a részét, de a BUX index mintegy 1 százalékos emelkedésével lemaradt európai társaitól.



Kedden a BÉT-en a részvények kiemelkedően jól teljesítettek, a magyar részvénypiac 0,9 százalékot emelkedett az átlagnál kicsit alacsonyabb forgalom mellett. A Richter kiválóan teljesített, a gyógyszerpapír 7140 forinton zárt. A nemzetközi részvénypiacon mérsékelt emelkedéseket lehetett látni. A nyugat-európai börzéken nulla és fél százalék közöttit, az amerikai piacokon inkább fél százalék felettieket.



Szerdán a vezető európai részvényindexek a budapesti tőzsde zárásakor 0,2 százalék körüli pluszban voltak, a nyitás után alig mozdultak. A New York-i értéktőzsde irányadó mutatói ugyanakkor emelkedéssel nyitottak. A Mol 125 forinttal, 0,58 százalékkal 21 650 forintra - új éves csúcsra - erősödött, 4 milliárd forintos forgalomban.



Nem volt túl jó hangulat a BÉT-en csütörtökön, a BUX index 0,72 százalékkal esett, amihez elsősorban az OTP járult hozzá közel 2 százalékos gyengülésével. A Mol felülteljesítő volt, kis pluszban tudott zárni. A nemzetközi piacokon is enyhén negatív volt a hangulat, de nem voltak jelentősebb elmozdulások, a német index például a budapesti piac zárásakor kis mínuszban állt.



Pénteken a nemzetközi piacokon és a BÉT-en is csendes, ünnep előtti iránykereső kereskedés folyt. A BUX index 0,01 százalékkal esett. A német index a budapesti piac zárásakor kis pluszban állt. A magyar bankpapír felülteljesítő volt a magyar vezető részvények között. A devizapiacon gyengült a forint az euróval szemben - 313-as szintre - és az elemző nem zárta ki a további gyengülést sem, akár a 315 forintos szint