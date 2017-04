Élelmiszeripar

Búzakeményítő gyár épül Visontán

Magyarország egyetlen búzakeményítő gyára épül meg a Heves megyei Visontán 93 millió eurós beruházásban, a Visonta Projekt Kft. 33 ezer négyzetméteren épülő üzeme 250 munkahelyet teremt, és további 500 beszállítónak ad munkát 2018 végére. 2017.04.25 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a hétfői alapkőletételi ünnepségen azt mondta, a beruházás a modern magyar élelmiszeriparról és mezőgazdaságról is szól, hozzájárul majd a gazdaság versenyképesebbé tételéhez.



A gyár modern technológiával állít elő különböző típusú keményítőt, módosított keményítőt, alkoholt és takarmánytermékeket további felhasználásra főként az élelmiszer-, a gyógyszer- és a vegyipar számára.



Varga Mihály kiemelte, a létrejövő üzem magas hozzáadott értékű új termékeket gyárt, működésével olyan új piaci lehetőségek nyílnak meg, amelyek belföldön és külföldön is hozzájárulnak majd a magyar gazdaság növekedéséhez.



Kedvező a beruházás az ipari felhasználók és mezőgazdasági termelők számára is, mert hosszútávú és stabil beszállítási lehetőséget teremt - tette hozzá.



A nemzetgazdasági miniszter az ünnepségen kifejtette, hogy kedvező folyamatok zajlanak a nemzetgazdaság stratégiai ágazataiban: a mezőgazdaság kibocsátása 2010 óta 55 százalékkal növekedett, az élelmiszeriparé 45 százalékkal bővült.



Kifejtette, az élelmiszeripar, a második legnagyobb feldolgozóipari ágazat adja a bruttó nemzeti termék 2,4, a mezőgazdasággal együtt 5,8 százalékát, az ipari termelésből való részesedése pedig 12 százalék. Az előállított mezőgazdasági termékek 65 százalékát ez a szektor vásárolja és dolgozza fel, és felhasznált anyagainak csak egyharmada származik külföldről. Az ágazat közvetlenül 100 ezer embernek ad megélhetést, és kiemelt szerepe van a vidéki munkahelyek megtartásában.

MTI/Komka Péter

Varga Mihály a kormányzati stratégiai célok között ismertette a feldolgozott termékek arányának tíz százalékra emelését az exportban, a 36 százalékos importhányad csökkentését, és az élelmiszerfeldolgozó iparág öt százalékos emelkedését a következő egy-másfél évben.



A Visontai beruházás jól illeszkedik a kormányzat célokhoz - hangsúlyozta a tárcavezető.



Mészáros Lőrinc, a Visonta Projekt Kft. tulajdonosa a rendezvényen ismertette: a kft.-t 2015-ben alapították Szíjj Lászlóval. A kormány kiemelt beruházássá nyilvánította és 20 millió euróval támogatta a visontai projektet. A befektetők 25 millió eurót tettek a beruházásba, a költségek fennmaradó részét hitelből fedezik.



Az üzemben 250 ezer tonna búzát dolgoznak majd fel hulladékmentesen. A tulajdonos közlése szerint ezt Heves és Szolnok megyéből szeretnék beszerezni.



Mészáros Lőrinc azt is elmondta, az előállított termékek 70 százalékát exportra szánják. A keményítőgyár 250 új munkahelyet teremt, és még 500-1000 ember vesz részt a beszállításban, de a kft. már abban is gondolkodik, hogy a későbbi raktározással, takarmányelőállítással további 50-100 munkahelyet teremt - mondta.



Közölte, a visontai Mátrai Erőművel kötött megállapodás alapján hulladékgőzt és tranzit nélküli elektromos áramot vesznek igénybe a beruházáshoz és az üzemeltetéshez.



Várhatóan 2018 májusára épül fel a gyár, néhány hónap próbaüzem után kezdi meg a termelést és az értékesítést - mondta a tulajdonos.



Horváth László, a Heves megyei térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy hazai erőforrásra támaszkodva, alacsony környezeti terhelést jelentő, korszerű, új technológia jelenik meg a Mátraalján. A képviselő fontosnak nevezte, hogy van magyar tőke, magyar befektető, aki ezt a helyet választotta a fejlesztés megvalósításához.