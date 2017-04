Gazdaság

A kamatdöntésre figyel a piac héten

A jegybank monetáris tanácsának keddi kamatdöntő ülésére figyel a piac a héten, emellett munkaerőpiaci és kiskereskedelmi adatok jelennek meg. 2017.04.24

Hétfőn közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a februári kiskereskedelmi forgalomra vonatkozó második becslését. Az április elején kiadott első becslés szerint a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,0 százalékkal, a naptárhatástól megtisztítva 1,2 százalékkal nőtt februárban az előző év azonos időszakához képest. A KSH a tavaly februári magas bázis hatásával magyarázta a fogyasztás növekedésének lassulását a januári 4,8, illetve naptárhatással korrigált 3,8 százalékos növekedés után. 2016 februárjában a nyers adat szerint 7,8, naptárhatással kiigazítva 7,6 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom éves összevetésben. A kiskereskedelmi forgalom növekedése februárban már 44. hónapja tartott.



Kedden tartja kamatmeghatározó ülését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. Elemzők arra számítanak, hogy a testület most is változatlanul hagyja a tavaly május óta 0,90 százalékon álló alapkamatot. A jegybank előző ülésről kiadott jegyzőkönyve szerint a monetáris tanács figyelemmel kíséri a monetáris kondíciók alakulását és a piaci fejleményeket, amennyiben az infláció tartósan elmarad az inflációs céltól, a tanács kész a monetáris kondíciók további lazítására nem-hagyományos, célzott eszközök alkalmazásával.



Pénteken közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2017. január-márciusi gördülő negyedéves munkaerőpiaci adatokat, és az ipari termelői árak márciusi alakulásáról is megjelenik a statisztika. A 2016. december-2017. februári három hónapos időszak alatt a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 372 ezer volt, 130 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája egy év alatt 2,4 százalékponttal, 67,1 százalékra javult. A férfiak foglalkoztatási rátája 2,5 százalékponttal 73,6 százalékra, a nőké 2,3 százalékponttal 60,6 százalékra emelkedett. A február végén zárult három hónap átlagában 73 ezerrel, 203 ezerre csökkent a munkanélküliek száma az egy évvel korábbihoz hasonlítva. A munkanélküliségi ráta 1,7 százalékponttal, 4,4 százalékra esett. A 15-74 éves férfiaknál 1,6 százalékpontos éves csökkenéssel 4,5 százalékos volt a munkanélküliség, a nők munkanélküliségi rátája 1,4 százalékponttal, 4,4 százalékra javult.



Szezonális hatásokkal magyarázták az MTI-nek nyilatkozó elemzők azt, hogy a vártnál kissé magasabb lett a december-februári munkanélküliségi ráta; 4,4 százalékra emelkedett a mutató a november-januárra közzétett 4,3 százalékról. Elemzők szerint az idén 4 százalékos szintre csökkenhet az átlagos munkanélküliségi ráta a tavalyi 5,1 százalékról.