Ellátás

Döbbenet: ennyi nyugdíjat kap Koós János 2017-ben

Friss bulvárértesülések szerint a 40 ezer forintot sem éri el a 79 esztendős Koós János nyugdíja. A művész állítása szerint nagy bajban lenne a családja, ha nem volnának fellépései és a jogdíjak. 2017.04.22 23:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Hiába van már közel 6 évtizede a zenei pályán, több művésztársához hasonlóan Koós János is létminimum alatti nyugdíjat kap. Ahogy arról korábban a Pénzcentrumon is beszámoltunk, a 79 éves művész állítása szerint ez főként amiatt van, mert a fellépései után nem fizették be a járulékokat - habár a közvetítő cég ezt az ő gázsijából rendre levonta - írja a Portfolio.hu.



Próbáltam hajdanán tenni ellene, mert engem is mellbe vágott, amikor megtudtam, hogy több évtized munka után mennyi a nyugdíjam. Akkor egy nyugdíjszakértő barátom szarkasztikusan csak annyit mondott: reklamáljak Putyinnál. Mit tudtam volna erre válaszolni? Annyit válaszoltam: pont az előbb hívtam őt telefonon... A viccet félre téve, meg sem mondom, mennyi az annyi, mert úgysem hinné el senki - mondta Koós János a Kiskegyednek.



A női lap ráadásul, egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva, most azt is megtudta: 38 ezer forint ez az összeg. Koós korábban megjegyezte, ha nem volnának fellépései és a jogdíjak, nagy bajban lenne, és nem tudná eltartani a családját.



Habár a nyugdíjas hírességek egymás után mesélnek arról, hogy szánalmasan kevés nyugdíjat kapnak, egyes vélemények szerint erről kizárólag ők maguk tehetnek. Pedig a magyar nyugdíjrendszer állapotát elnézve, senkinek sem lehet oka a nyugalomra - ezt több felmérés is igazolja.



Sőt, a ma nyugdíjas korú művészek legaktívabb éveikben még nem állt rendelkezésre olyan pénzügyi termékek egész repertoárja, amelyekkel kimondottan a nyugdíjas évekre tudtak volna gyűjtögetni. Ma már viszont egyre nagyobb figyelmet kapnak a nyugdíjcélú megtakarítások.