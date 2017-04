Breaking

Eladták az Indexet

Alapítványi tulajdonba került az Index.hu-t kiadó Index.hu Zrt. 100%-os tulajdoni hányada csütörtökön, miután a Magyar Nemzetben és a HírTv-ben is érdekeltséggel bíró Pro-Ráta Holding Zrt. a 2014 februárjában kötött megállapodása alapján opciós jogát érvényesítette, és az így szerzett tulajdonát a „Magyar Fejlődésért Alapítványra” ruházta át – erről az Index.hu-n megjelent közleményben tájékoztattak.



Azt írják:



az alapítványi tulajdonszerzés célja, hogy az Index.hu internetes portál vezető piaci pozíciója, minőségi tartalomgyártó tevékenysége, függetlensége, valamint minél szélesebb társadalmi elérése a továbbiakban is biztosított legyen.



Közölték: a tulajdonosváltással egyidőben az Index.hu Zrt. jelenlegi igazgatósági tagjai lemondtak tisztségükről, és az új 100%-os tulajdonos „Magyar Fejlődésért Alapítvány” új igazgatósági tagokat nevezett ki határozatlan időtartamra dr. Bodolai László ügyvéd, dr. Nagy Ajtony Csaba ügyvéd és Kereszty Gábor közgazdász személyében, akik maguk közül az Igazgatóság elnökévé dr. Bodolai Lászlót választották.



Az alapítványt januárban hozták létre a bírósági nyilvántartás szerint, a bejegyzés március 21-én emelkedett jogerőre.



Dr. Bodolai László 1998-tól egyéni ügyvéd, közel 20 éve képviseli az Index.hu kiadóját és a hírportált sajtóperekben, személyiségi jogi ügyekben. Tagja a Nemzeti Választási Bizottságnak, ahová az LMP delegálta.



Kereszty Gábor közgazdász, 2002 és 2007 között a TV2 vezérigazgatója volt, de hírigazgató-helyettes és főszerkesztő is volt a csatornánál. Az 1990-es években a Magyar Televízió Objektív című műsorának szerkesztője és a Magyar Rádió tudósítója, riportere is volt. 2007 és 2009 között a ProSiebenSat1 tartalomfejlesztési alelnöke, 2010 és 2013 között a Viasat kreatív igazgatója volt.



Dr. Nagy Ajtony Csaba ügyvéd a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Közgép Zrt. felügyelőbizottságának elnöke és a Mahir Zrt. felügyelőbizottsági tagja. 2009 és 2016 között a szintén Simicska-érdekeltségbe tartozó, a Class FM rádiót működtető Advenio Zrt. igazgatósági tagja volt. 2004 és 2011 között az M-RTL Zrt. felügyelőbizottsági tagja volt.