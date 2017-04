Deloitte

A digitalizáció a HR területet is kihívások elé állítja

Bár sok munkafolyamatot automatizálnak a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően, ugyanakkor egyre fontosabb a munka emberi oldala, az empátia, a kommunikáció és a problémamegoldási képesség. 2017.04.18 03:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A napjainkban zajló digitális forradalom, továbbá a demográfiai, társadalmi és gazdasági átalakulások jelentős kihívások elé állítják a humán erőforrás (HR) területét is, a vállalatoknak át kell gondolniuk szervezeti felépítésüket, utánpótlás és HR-stratégiáikat, ha lépést akarnak tartani a piacot átformáló trendekkel - derült ki a Deloitte felméréséből.



A tanácsadó cég Humán erőforrás trendek című legfrissebb felméréshez 140 ország több mint 10 ezer HR és üzleti vezetőjét kérdezték meg.



A kutatásban résztvevők szerint a legfontosabb feladat a jövő vállalati működési modelljének a kialakítása, amely gyors, rugalmas, és munkavállaló-centrikus vállalati kultúrára épül, egyben megfelel az automatizálás és a digitális átalakulás által támasztott kihívásoknak.



A felmérés arra is rámutat, hogy bár sok munkafolyamatot automatizálnak a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően, ugyanakkor egyre fontosabb a munka emberi oldala, az empátia, a kommunikáció és a problémamegoldási képesség.



Átalakulnak a munkavállalók igényei is, felértékelődnek a jövőbe mutató, sokszínű karrierlehetőségek és a folyamatos továbbképzési lehetőségek biztosítása.



Csépai Martin, a Deloitte HR-tanácsadás üzletágának igazgatója a közleményben kifejti: a cégeknek a teljes gondolkodásukat át kell formálniuk, ha megtartani, vezetni, irányítani és motiválni akarják a 21. századi munkaerőt, máskülönben fennáll a kockázata, hogy elvesztik a legtehetségesebb munkatársakat, és emiatt lemaradnak a piaci versenyben.



A felmérésből az is kiderült: a jövő vállalatának felépítése elsősorban csapat-központú és tehetségalapú megközelítést kíván, a vállalatok egyre inkább elmozdulnak a hagyományos hierarchikus felépítéstől, és helyette munkacsoportok hálózatában gondolkoznak.