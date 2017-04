Fejlesztés

Szakértő: újabb hazai turisztikai fejlesztések indulnak

hirdetés

Folyamatosan egyre jobb eredményeket ér el a hazai idegenforgalom, így újabb turisztikai fejlesztések indulnak Budapesten és vidéken is - mondta Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró az M1 aktuális csatorna esti műsorában vasárnap.



Hangsúlyozta: a magyarországi szállodák színvonala sokat javult, már nemzetközi viszonylatban is jónak számítanak, ugyanakkor van még fejlődési lehetőség.



A szakértő felhívta a figyelmet, hogy Budapest után a Balaton a második legfontosabb turisztikai célpont nyáron, a balatoni szállodák azonban komoly munkaerőhiánnyal küzdenek. Kiemelte ugyanakkor, hogy a kormányzat jelentős összegeket szán a balatoni fejlesztésekre.



Kiss Róbert Richárd szerint komoly fejlődés előtt áll a Fertő-tó és környéke is.



Budapest robbanásszerűen fejlődött az elmúlt években, a magyar főváros érdekes, izgalmas és biztonságos turisztikai helyszín; emellett a kiemelt rendezvények is, mint a vizes világbajnokság, egyre több látogatót vonzanak majd Magyarországra, ami ebben az évben tovább javítja az idegenforgalom eredményeit - fejtette ki a szakértő.