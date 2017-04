Piac

Itt lesznek drágábbak a lakások

A korábban kevésbé népszerű városrészek is vonzóvá válhatnak a lakást keresők körében a köztérfelújítások és városrehabilitációs programok eredményeképpen, Budapesten több tucat helyszínre érdemes most figyelni - hívta fel a figyelmet az OTP Ingatlanpont.



Az ingatlanközvetítő hálózat elemzésében kiemelte: a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy 5,5 milliárd forinttal támogat 32 budapesti köztér-megújítási programot. A főváros minden kerületében várható olyan rekonstrukció, amely már középtávon hatással lesz a környék ingatlanáraira.



A zöldterület-fejlesztési és rehabilitációs projektek egyik leglátványosabb hozadéka, hogy idővel a környező lakások árai is emelkedésnek indulnak - hangsúlyozták.



Befektetési célból jó vételnek számítanak azok az akár rossz állapotú és kevésbé értékes lakások, amelyek egy jövőben fejlesztendő területen vannak, ezek esetében a nyereség az általános piaci árnövekedéssel járó hasznot is meghaladhatja - idézi a közlemény Valkó Dávidot, az OTP Ingatlanpont vezető elemzőjét.



A szakértő szerint egy kiterjedtebb városfejlesztési program hatalmas lökést ad a helyi lakásáraknak. Csaknem 10 éve tart a VIII. kerületi Magdolna negyed rehabilitációja, amelynek hatására a korábbi hírhedt városrészből egyre kedveltebb környék vált, ma már a lakók 45 százaléka középosztálybeli beköltöző.



Budapest másik nagy fejlesztése a Corvin negyed 2006-ban kezdődött megújítása. Az elemzés szerint a beruházásoknak is köszönhető, hogy a IX. kerület a tavalyi 24 százalékos áremelkedéssel dobogós volt a fővárosi kerületek között.



Szintén jó példa a XI. kerületi Bikás Park, ahol a 4-es metró megállója, illetve a parkfelújítás miatt többszöröződtek az árak.



Az OTP Ingatlanpont kiemelte azt is, hogy kisebb léptékű átalakítások szintén nagy áremelkedést idézhetnek elő. Példaként a sétálóutcává minősítést említették: a hajdani iparterület mellett lévő budai Lövőház utca mára a környék gasztronómiai, kulturális és szórakoztató terévé vált.



Az OTP Ingatlanpont vezető elemzője hangsúlyozta, hogy befektetési célú ingatlanvásárlásnál évtizedes távlatban kell tervezni.