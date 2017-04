Autógyártás

2019-től Győrben gyártják az Audi Q4-et

Egy évvel az Audi Q3 gyártásának megkezdése után, 2019-ben elindul egy új modell, a Q4 sorozatgyártása Győrben - közölte az Audi Hungaria Zrt. kedden az MTI-vel.

Az új sportos autó a hatodik modell lesz, amelyet a magyarországi Audiban gyártanak.

A Q4 a Q3-hoz hasonlóan az épülő nyolcvanezer négyzetméter alapterületű új karosszériagyárban készül majd.

Peter Kössler, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke szerint az Audi AG döntése új perspektívákat nyit a győri gyár előtt.

Győrben gyártják már az Audi A3 Limousine, az A3 Cabriolet, valamint az Audi TT Coupé és Audi TT Roadster modelleket.

A vállalat tavaly év elején jelentette be, hogy a spanyolországi Martorellből Győrbe kerül át a Q3 sorozatgyártása.

Lőre Péter, a győri székhelyű jármű- és motorgyártó cég vállalati kommunikáció és kormánykapcsolati igazgató az MTI érdeklődésére elmondta, hogy a világ autógyártásában a Q3 és a Q4 modelleket is magában foglaló SUV szegmens (városi terepjáró) a jövőben is erősen fejlődni fog, ezért fontos, hogy a győri gyárban két ilyen modellt is gyártanak, ami biztosítja a gyár még jobb kihasználását.

Az Audi árbevétele tavaly tizedével csökkent 2015-höz képest. A győri üzemben 1 millió 926 ezer 638 motor és 122 ezer 975 jármű készült. Az alkalmazottak száma a tavalyi év utolsó napján 11 ezer 631 volt, ami 220-szal több, mint egy évvel korábban.