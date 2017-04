Gazdaság

Tűzifatelep működését függesztette fel a Nébih

hirdetés

Szabálytalanul működő tűzifatelep működését függesztette fel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Fejér megyében - közölte a hivatal pénteken az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint az ellenőrök 155 köbméter eredetigazolás nélküli tűzifát is zároltak szerdán a Fejér megyei tűzifatelep ellenőrzésekor.



A hivatal közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplőinek tevékenységük megkezdése előtt be kell jelentkezniük a Nébih hatósági nyilvántartásába, eddig már mintegy ötezren eleget is tettek.



Az ellenőrzés során a szakemberek megállapították, hogy a tűzifatelep üzemeletetője nem jelentkezett be a nyilvántartásba, árusításkor nem használta a szigorú számadású nyomtatványokat. Emellett a telepen található tűzifa eredetére nem rendelkezett megfelelő igazolásokkal, a forgalmazásról sem vezetett nyilvántartást.



A zárolt tűzifa jelentős része ukrán származású import fatermék volt, amelynek jogszerű eredetével kapcsolatban a Nébih kiterjeszti a vizsgálatot az importőrre is.



A hatóság felhívja a faterméket importáló vállalkozások figyelmét arra, hogy a külföldről érkező fatermék nyomon követhetőségét igazolni kell, a jogszerű származást igazoló dokumentumoknak, angol vagy magyar nyelven is meg kell lenniük.