Oktatás

Hamarosan új gyakornoki programot hirdet a jegybank

Az egyetemisták számára nagyon fontos, hogy gyakorlati tudást szerezzenek már a tanulmányaik vége felé, még a munkaerőpiacra lépés előtt. 2017.04.06 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hamarosan új gyakornoki programot hirdet a jegybank - közölte Dubéczi Zoltán a Magyar Nemzeti Bank (MNB) oktatási igazgatója szerdán az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette: a jegybank jelenleg is több tucat gyakornokot foglalkoztat, azonban jelentősen növelni kívánja számukat az idén, hiszen az egyetemisták számára nagyon fontos, hogy gyakorlati tudást szerezzenek már a tanulmányaik vége felé, még a munkaerőpiacra lépés előtt.



Emlékeztetett, hogy a jegybank néhány hónapja duális képző partnere egyetemeknek, ezt szeretné erősíteni a következő hónapokban. Az MNB eddig 10 egyetemmel kötött együttműködési megállapodást, jelen pillanatban is tárgyal a Szegedi Tudományegyetemmel és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE) újabb megállapodásról. Egyeztetések folynak arról is, hogy milyen képzési programokat támogat, illetve indít majd a jegybank.