Beruházás

Elkezdődött a Klapka szolgáltatóház építése a XIII. kerületben

Elkezdődött a Klapka Szolgáltatóház építése, a 4,3 milliárd forintos beruházással a több mint 3 ezer négyzetméternyi lakás és a 4 ezer négyzetméternyi kereskedelmi célú terület épül meg 2018-ra. 2017.04.05 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az épület alapkőletételén Tóth József, a kerület polgármestere (MSZP) elmondta, hogy a Klapka Szolgáltatóház az utóbbi évek legnagyobb önkormányzati beruházása a XIII. kerületben. Hozzátette, hogy a környék az elmúlt időszakban fokozatosan megújult, korszerű lakóépületekkel és irodaházakkal gazdagodott: a most induló beruházás ennek a folyatnak a része. A környék kereskedelmi ellátása azonban nem megfelelő, ezért az új szolgáltatóház közösségi központ is lesz, bevásárló utca és számos üzlet is helyet kap benne.



Hozzátette, hogy a Média Építészeti Díjat nyert terv megvalósulásával nem csupán 10 ezer négyzetméter terület épül föl, de 5,5 ezer négyzetméter telekhatáron kívüli környezetrendezés és több mint 2 ezer négyzetméter zöldfelület is létrejön. A 4 és 5 emeletes épületkomplexum szolgáltató és rekreációs funkciókat is ellát majd, kialakításánál figyelembe vették a kerékpárral közlekedők igényeit, az energiatakarékos műszaki megoldások és garázsban elhelyezendő elektromos töltőállomások pedig a környezetbarát minőséget szolgálják.



A Klapka szolgáltatóház hitelfelvétel és piaci beruházók részvétele nélkül, tisztán önkormányzati forrásból épül meg, a beruházás várhatóan 2018 második felében készül el.