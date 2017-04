Jogi kiskapukerülgetés

Hiába adta el az autóját, a mai napig kapja a parkolási bírságokat

Fotó: MTI

Bosszantó jogi hiányosságra hívta fel a figyelmet az azenpenzem.hu: egyik olvasójuk hiába adta el az autóját négy hónappal ezelőtt, és jelentette be a tulajdonosváltást az illetékes kormányhivatalnál már másnap, a mai napig kapja a parkolási bírságokat a korábbi kocsija után.

Hogy miért? Mert a vevő nem íratta át a gépkocsit a saját nevére. A gépkocsit már rég ki kellett volna vonni a forgalomból, de a kormányhivatal csak most intézkedett - írja az internetes lap. Úgy tudják, a probléma nem egyedi: nincs elég dolgozó, aki hatékonyan intézhetné az ilyen ilyen ügyeket."

László az eladás után egy hónappal kapta meg a rendőrségtől az első 30 000 forintos csekket gyorshajtás miatt. Ezt még viszonylag könnyen el tudta intézni: elküldte nekik az adásvételi szerződés és a kormányhivatali bejelentés másolatát, és ezzel megoldódott a dolog.

Igen ám, de a IX. kerületi parkolási társasággal már nem tudott ilyen könnyen zöldágra vergődni, az első három büntetést még ugyan elengedték, de a következő hármat már többszöri levélváltás után sem voltak hajlandók törölni.

László végtelennek tűnő canossajárásba kezdett a kormányhivatalok között, de nem sok sikerrel. Csupán annyit tudott meg, hogy az autót két és fél hónappal az eladás után levizsgáztatták, így most már érvényes műszakija van. No meg azt, hogy hiába minden kilincselés, amíg a tulajdonos nem íratja a saját nevére az autót, továbbra is neki fogják kiküldeni a büntetéseket.

A múlt héten aztán végre megkapta a határozatot a kormányhivataltól, hogy bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt két hónapra kivonják a kocsit a forgalomból.

"Kérdés, hogy ha a vevőt eddig nem nagyon izgatták a jogszabályok, ez mennyire fogja érdekelni. Valószínűleg semennyire, egészen addig, amíg egy közúti ellenőrzés során ez ki nem bukik. Persze azt is jó lenne tudni, hogyan vizsgáztathatta le az autót, és kerülhetett be a rendszerbe hivatalosan az új műszaki dátuma, ha nem íratta át a nevére a kocsit" - írja az azenpenzem.hu.

A Totalcar is egy hasonló történetről számolt be nemrég: ott az ügyvéd is csak azt tudta tanácsolni, hogy az eladó jelentse be a kormányhivatalnál, hogy nem írták át az autót, és akkor majd kivonják azt a forgalomból. Az érkező bírságokat nem kell befizetni, hanem el kell juttatni az adásvétel és a kormányhivatalnál tett bejelentés másolatát a bírságolónak.