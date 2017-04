Világgazdaság

A jegybankok monetáris pályáját befolyásoló makroadatok várhatóak a héten

A héten a márciusi beszerzésimenedzser-indexekből (BMI) lehet majd következtetéseket levonni a világgazdasági növekedés lendületének, illetve a jegybankok monetáris politikai pályájának valószínű alakulásáról. 2017.04.03

A februári BMI-adatok a világgazdasági növekedés némi lendületvesztéséről árulkodtak, a márciusi adatokból így majd pontosabb képet lehet alkotni arról is, hogy átmeneti zökkenőről volt-e szó, vagy sem. Fontos jelzésekkel szolgál majd a jegybankok monetáris politikájának várható alakulásáról az inflációs nyomás év eleje óta tartó csekély erősödésének a folytatódása vagy megtorpanása.



Az Egyesült Államok jegybankjának szerepét betöltő szövetségi tartalékbankrendszer, a Fed márciusban egy újabb alapkamat-emeléssel nyugtázta az amerikai gazdaság teljesítményének erősödését és az infláció emelkedését. A gazdasági elemzők így most már arra összpontosítanak, hogy hány alkalommal kell még idén kamatemeléssel számolni, illetve mennyire lesz meredek a monetáris szigorítás pályája.



Az IHS Markit és az ISM gazdaságkutató intézetek héten publikálandó beszerzésimenedzser-indexeiből, a munkanélkülisegély-kérelmek heti alakulásából, valamint a Fed legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvéből pontosabb képet lehet majd alkotni a monetáris politika várható alakulásáról.



Hasonlóképpen az euróövezetben az erősödő BMI, a javuló foglalkoztatási és emelkedő inflációs adatok tükrében valószínűleg egyre több jelét adja majd az Európai Központi Bank (EKB) is a mennyiségi monetáris lazításként folytatott eszközvásárlási program közelgő kivezetésének.



A márciusi feldolgozóipari BMI-mutatók hétfőn jelennek meg az Egyesült Államokra és az európai országokra vonatkozóan is, amelyeket szerdán a szolgáltatóipari, illetve a feldolgozó- és szolgáltatóipari adatok egyesítésével képzett összesített mutatók követnek.



Kedden az euróövezet februári kiskereskedelmi forgalmi adatait teszik közzé, az Egyesült Államokban pedig a februári kereskedelmi mérleget.



Csütörtökön jelenik meg a Fed legutóbbi, március 14-15-ikei kamatdöntő ülésének a jegyzőkönyve, pénteken pedig az amerikai márciusi foglalkoztatási adatok és a munkanélküliségi ráta.