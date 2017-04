Varga Mihály

Az adócsökkentés hatására csökken az üzemanyagok ára

Az autósoknak a térségben Magyarországon kell az egyik legalacsonyabb jövedéki adót fizetniük, az április elsejei jövedékiadó-csökkentésnek köszönhetően pedig még olcsóbban lehet tankolni - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az MTI-nek.



Miután szombat reggeltől csökken az üzemanyagok jövedéki adója, a benzinért 6,35 forinttal, a gázolajért pedig 12,7 forinttal kell kevesebbet fizetni, ha a forgalmazók az adócsökkentés révén megspórolt teljes összeget átengedik az autósoknak - emelte ki. A Brent olaj átlagára 2017. január 1. és március 15. között 50 dollár fölött volt (55,105 dollár volt), ezért a törvény értelmében csökkent az üzemanyagok jövedéki adótartalma.



Az uniós szabályozás a jövedéki adó kapcsán is keretek közé szorítja a magyar döntéshozók lehetőségeit, Magyarország azonban az európai jövedékiadó-emelési trendben is egyedi megoldást választott - ismertette. Az Országgyűlés tavaly úgy döntött, hogy a családok, a háztartások és vállalkozások érdekét szem előtt tartva csak akkor emeli a jövedéki adót, ha alacsony a kőolaj világpiaci ára - hangsúlyozta.



A törvény szerint öt forinttal emelkedik a benzin és tízzel a gázolaj adója, ha a világpiacon ötven dollár alá esik a kőolaj ára. A globális árakat negyedévente vizsgálja az adóhivatal - ismertette.



A kőolajárhoz kötöttség miatti, októberi adónöveléssel együtt is Magyarország szedte az egyik legalacsonyabb jövedéki adót a térségben. Az uniós tagországok közül kevesebbet csak Lengyelországban és Bulgáriában számított fel az állam az üzemanyagokra. Benzin esetében a különbség október 1-jétől is kétszámjegyű volt a többi régiós ország és Magyarország között - emlékeztetett Varga Mihály.

A miniszter elmondta, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) előzetes becslése, és az eddig rendelkezésére álló adatok alapján a jövedéki adómérték és a forgalomváltozás együttes hatásaként októbertől 20,6 milliárd forinttal emelkedtek a kalkulált üzemanyag jövedékiadó-bevételek. A pontos összeg meghatározásához még meg kell várni például a vállalkozók adó-visszaigénylési adatait. A fuvarozók által felhasznált kereskedelmi gázolaj (7,5 tonna feletti kamionok és buszok) és a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után ugyanis az uniós irányelv által biztosított minimum adótartamot kéri csak el az állam, az afölötti részt, literenként 17 forintot, a mezőgazdasági termelők pedig az adótartalom 83,5 százalékát visszaigényelhetik.



Varga Mihály hangsúlyozta, hogy az üzemanyagok magasabb jövedéki adójából befolyt összeg pontos nagysága azért bír kiemelt jelentőséggel, mert azt a kormány közúthálózat fejlesztésére fordítja.