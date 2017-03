Pénzügy

Új, szögletes egyfontos érme került forgalomba

hirdetés

A királyi pénzverde - Royal Mint - ismertetése szerint a tizenkét oldalú érme számos olyan biztonsági elemet tartalmaz, amelyek szinte lehetetlenné teszik a hamisítást.



A régi egyfontos érméket viszonylag könnyen lehetett hamisítani. Hivatalos becslések szerint a jelenleg forgalomban lévő egyfontosok közül minden negyvenedik hamis.



A Royal Mint nem részletezte a biztonsági elemek mibenlétét, de az érméken belül állítólag van egy olyan anyagzárvány, amelynek jelenlétét - vagy hamisítványok esetén hiányát - a banki érmeszámláló berendezések érzékelik.



Az új egyfontos biztonságát emellett egy hologramszerű hatást keltő kép, valamint házilagosan nem reprodukálható, mikroméretű betűkombinációk is javítják.



Adam Lawrence, a Royal Mint vezérigazgatója a BBC-nek nyilatkozva kedden kijelentette: az új egyfontos a világ legbiztonságosabb pénzérméje lesz.



Az érméből 1,5 milliárd - egy-egy brit lakosra számolva 23 - példány kerül forgalomba. A régi egyfontosokat beolvasztják, és anyagukat felhasználják az új érmék készítéséhez.

Fotó: Bloomberg

A jelenleg forgalomban lévő egyfontos érmékkel október 15-éig lehet fizetni, utána a bankokban lehet beváltani a megmaradt készleteket.



A Bank of England - a brit jegybank - teljesen megújítja a brit készpénzállományt, de a folyamat nem teljesen zökkenőmentes.



A bank a program első lépéseként tavaly szeptemberben mutatta be az új ötfontost, amely az első polimer-alapanyagú brit bankjegy, és az idén forgalomba kerül az ugyanilyen anyagból gyártott tízfontos, később pedig a húszfontos is. Az új típusú bankó jóval tartósabb a hagyományos papírpénzeknél, szakértők szerint akár öt évig is használható állapotban marad, nehezebben hamisítható, emellett vízálló jellege miatt akkor sem megy tönkre, ha véletlenül kimossák.



A tavalyi év végén azonban kiderült, hogy az új ötfontos nyomokban marhafaggyút is tartalmaz. Ez hatalmas felzúdulást keltett a vegetáriánus és vegán életmódot folytatók, valamint a marhahús-feldolgozásból származó termékeket hagyományosan elvető indiai közösségek körében, és petíció is indult az ötfontos gyártási technológiájának megváltozatására.



A Bank of England közölte, hogy tiszteletben tartja és rendkívül komolyan veszi az ötfontos marhafaggyú-tartalma miatt az egyes közösségekben felmerült aggályokat, és folyamatos kapcsolatban áll a bankjegy alapanyagát szállító céggel a lehetséges alternatív gyártási eljárások kidolgozása érdekében. A jegybank ugyanakkor közölte azt is, hogy a tiltakozások ellenére nem vonja ki a forgalomból az új ötfontos bankót, mivel ennek több tízmillió font járulékos költsége lenne.