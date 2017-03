Pénzügy

MNB: megkezdődik az azonnali fizetési rendszer létrehozása

2019 közepére valósul meg az a pénzforgalmi alaprendszer, amelyhez csatlakozva a magyarországi pénzforgalmi szolgáltatók képesek lesznek azonnali fizetési szolgáltatást nyújtani ügyfeleiknek. 2017.03.28 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) igazgatósága döntött arról, hogy a jegybank tulajdonában álló GIRO Zrt. fogja létrehozni az azonnali fizetési rendszer központi infrastruktúráját; 2019 közepére valósul meg az a pénzforgalmi alaprendszer, amelyhez csatlakozva a magyarországi pénzforgalmi szolgáltatók képesek lesznek azonnali fizetési szolgáltatást nyújtani ügyfeleiknek.



Az MNB hétfői tájékoztatása szerint a rendszernek 2019 második felétől készen kell állnia a fizetési műveletek azonnali feldolgozására, a szolgáltatási szint növekedése pedig nem járhat érezhető díjnövekedéssel sem a pénzforgalmi szolgáltatók, sem azok ügyfelei számára.



A rendszer használatával lehetővé válik az átutalások és az arra épülő egyéb innovatív fizetési megbízások maximum 5 másodperc alatt történő lebonyolítása az év minden napján, éjjel-nappal.



Létrehoznak egy olyan, másodlagos számlaazonosítókat kezelő adatbázist is, hogy akár email cím, mobiltelefonszám vagy adószám használatával is lehet fizetést indítani, nem kell ismerni a címzett hosszú számlaszámát.



Ezeket a funkciókat kiemelkedő feldolgozási kapacitás és folyamatos rendelkezésre állás mellett fogja biztosítani az új alapinfrastruktúra - hangsúlyozta közleményében a jegybank.



A fejlesztés megvalósításával egyszerűsödik az új pénzforgalmi szolgáltatók és a FinTech cégek piacra lépése, ami ösztönzi az innovatív fizetési megoldások létrehozását azzal, hogy minden szolgáltató ugyanazt a modern alaprendszert tudja használni a szolgáltatásaihoz.



Az így megerősödő verseny nyertesei a lakossági és vállalati ügyfelek lesznek, mert gyakorlatilag bármilyen fizetési helyzetben használhatnak majd a készpénz mellett gyors és hatékony elektronikus fizetési megoldásokat is.



Az új fizetési rendszer biztosítja az ügyfelek számára a fizetések azonnali és végleges teljesítését, így a küldött összegek rögtön újrafelhasználhatóvá válnak. Ennek érdekében a pénzforgalmi szolgáltatóknak folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy a GIRO Zrt. MNB-nél vezetett technikai számláján mindig megfelelő mennyiségű pénzfedezetet tartsanak - hívta fel a figyelmet a jegybank.



Az alapinfrastruktúra működésével kapcsolatos részleteket 2017 márciusának végéig közzéteszik a https://www.mnb.hu/penzforgalom/azonnalifizetes oldalon - áll az MNB közleményében.