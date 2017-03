Gazdaság-pénzügy

Több mint 60 százalékkal csökkent a kockázati tőkebefektetések értéke tavaly

Magyarországon 97 befektetésen keresztül 87 vállalat kapott összesen 12,1 milliárd forint összértékű kockázati- és magántőke-befektetést tavaly, ami 62 százalékos visszaesés a 2015-ös 31,8 milliárdos befektetéshez képest a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA) éves jelentése szerint. 2017.03.13 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egyesület a csökkenést azzal magyarázta, hogy 2016. májusában lezárult a Jeremie-alapok befektetési időszaka, ennek ellenére ezek voltak a legaktívabb befektetők tavaly, a tőkebefektetések értékének 84 százalékát adták. Az MTI-hez hétfőn eljuttatott tájékoztatás szerint a 15 Jeremie-alap zárta a legtöbb tranzakciót, összesen 10,1 milliárd forintot invesztáltak 61 társaságba, átlagosan 166 millió forint értékben. 1,9 milliárd forintot pedig az állami hátterű alapok fektettek be összesen 21, jellemzően startup vállalkozásba.

Az összegzés szerint a befektetések 76 százaléka három szektorba, az üzleti és ipari szolgáltatásokkal, az IT-vel és elektronikával, illetve a fogyasztói szolgáltatásokkal foglalkozó cégekbe áramlott. Az összes tőkebefektetés 36 százaléka irányult az üzleti és ipari szolgáltatásokba, 17 százalékot az IT és elektronika-, míg 13 százalékot a fogyasztói szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozásokba fektettek be. A befektetők leggyakrabban (51 befektetés) a startup fázisban lévő cégekbe fektettek, 9,5 milliárd forint összértékben.

2016-ban az ügyletek átlagos értéke a 2015-ös évi 274 millió forintról 145 millió forintra csökkent. Míg 2015-ben a legnagyobb öt tranzakció az összes befektetett tőke közel 20 százalékát tette ki, addig 2016-ban a 24 százalékát.

Zsembery Levente, a HVCA elnöke csupán átmeneti megtorpanásnak nevezte a tavalyi eredményeket, hozzátéve, hogy 2016 végén új, állami hátterű startup programot hirdettek meg, ami várhatóan új lendületet ad majd a befektetéseknek.