Pénzügy

Csökkenő forgalom mellett gyengült a BUX

A részvénypiac heti forgalma 47,93 milliárd forintot ért el az előző heti 59,8 milliárd forinttal szemben.



A nagy papírok közül a Magyar Telekom tudott a leginkább erősödni, a papír árfolyama 0,60 százalékkal nőtt, 501 forinton zárta a kereskedést, heti forgalma 2,54 milliárd forintot tett ki.



A Richter árfolyama 0,49 százalékkal nőtt, pénteken 6535 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 7,82 milliárd forint volt.



Az OTP árfolyama 4,58 százalékot esett, 8540 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 23,57 milliárd forintot.



A Mol árfolyama 0,51 százalékkal csökkent, 20 595 forinton zárt pénteken, heti forgalma több mint 11,82 milliárd forintot ért el.



A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 2146,26 ponton zárt pénteken, 6,13 százalékkal, 124,03 ponttal magasabb, mint egy héttel korábban.



Hétfőn stagnált a kereskedés, a vezető részvények mozgása kettévált: az OTP és a Richter húzták le a BUX-ot, míg a Mol és a Magyar Telekom jól teljesített. Az OTP esése az európai bankszektorban uralkodó negatív hangulattal, a Mol emelkedése pedig vélhetően az olajár változással volt magyarázható.



Kedden valamennyi vezető részvény gyengült az előző napi záráshoz képest, a gyenge teljesítmény elsősorban a Mol és az OTP esésének tudható be. A magyar bankpapírt a Societe Generale francia bank továbbra is tartásra ajánlja, célárfolyamát azonban 8953 forintról 8904 forintra csökkentette.



Szerdán a BÉT-en átlagos forgalom mellett, magyar specifikus hír nélkül zajlott a kereskedés. A magyar piac követte az európai trendeket.



Csütörtökön a BÉT közepes forgalom mellett emelkedéssel zárt, elsősorban a 3,10 százalékkal erősödő Mol húzta felfelé a BUX-ot.



Pénteken közepes forgalom mellett eladói nyomás alatt voltak a vezető részvények. A magyar piacon a kereskedés a nemzetközi hangulatnak megfelelően zajlott. A magyar és az európai részvénypiacokon uralkodó eladói nyomást Ballai Zoltán, a Raiffeisen Bank részvénykereskedője azzal magyarázta, hogy reális esélye lehet annak is, hogy az Európai Központi Bank (EKB) a mennyiségi lazítási program befejezése előtt változtasson az irányadó kamatrátáján.