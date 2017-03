Tanulópénz

Több mint ezer iskolában 160 ezer diák tanulta a pénzügyeket a Pénz7 eseménysorozaton

A mintegy 11 ezer tanórán a gyakorlati tapasztalatokat több mint négyszáz önkéntes szakértő adta át a diákoknak. 2017.03.11 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Pénz7 eseménysorozaton 1100 iskolában 160 ezer diák tanulta a pénzügyeket - közölte a Pénziránytű Alapítvány szombaton az MTI-vel.



A közlemény szerint az idén harmadik alkalommal vehettek részt országszerte diákok, tanárok és önkéntes szakemberek a Pénz7 tematikus programjain. A mintegy 11 ezer tanórán a gyakorlati tapasztalatokat több mint négyszáz önkéntes szakértő adta át a diákoknak.



Ebben az évben a minden eddiginél nagyobb érdeklődéssel kísért tematikus hét programsorozata a Bankoljunk okosan pénzkezelés mellett a vállalkozói kompetenciák fejlesztésével is foglalkozott.



A témahét megnyitóján Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója elmondta, hogy március 16-tól nagyszabású online tőzsdejátékot indítanak középiskolai diákok és tanárok számára, a Pénziránytű Alapítvánnyal együttműködésben.



A közlemény szerint a szakmai kezdeményezések mellett kormányzati szinten is kiemelt feladatnak tekintik a gazdasági-pénzügyi közismereti képzést. Ezt mutatja az is, hogy a témahetet az Emberi Erőforrások Minisztériuma beemelte a tanév rendjébe, valamint hogy még a nyár előtt a kormány elé kerül a lakosság pénzügyi tudatosságát előmozdítani hivatott nemzeti stratégia javaslata.



A Pénz7 együttműködő szakmai partnerei az Emberi Erőforrások Minisztériuma projektvezetésével a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Bankszövetség, a Pénziránytű Alapítvány és a Junior Achievement Magyarország Alapítvány.

Kapcsolódó írások: Webes alkalmazás is van már a megélhetéshez szükséges pénzügyi tervezéshez