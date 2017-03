Pénzügy

Idei leggyengébb árfolyamán a forint

Az euró kora délután 312,80 forinton érte el idei legmagasabb jegyzését. Pénteken kora reggel az eurót 311,66 forinton jegyezték. A hetet 308,99 forinton, a hónapot 308,11 forinton, az évet 309,42 forinton kezdte az euró.



A most pénteken elérthez hasonlóan magas forintárfolyamon legutóbb december közepén jegyezték az eurót. A forint idei leggyengébb árfolyama eddig a január végi 311,70 forintos eurójegyzés volt.



A dollár jegyzése a péntek kora reggeli 294,06 forintról 294,50 forintra emelkedett délután fél kettőig, a svájci franké pedig 290,46 forintról 290,90 forintra. A dollár idei legerősebb jegyzése január elején volt 296 forint felett, a svájci franké pedig január végén 291 forint felett.



A román lej kilenc havi, a lengyel zloty három heti mélypontot érintett pénteken. Ezzel párhuzamosan emelkedett kissé a térségbeli devizákban denominált állampapírok hozama is.



A forint és a térségbeli devizák gyengülése egyrészt a várható dollárkamat-emelés miatt csökkenő befektetői keresletnek köszönhető. Hasonló hatással van a befektetői érdeklődésre az euróövezeti monetáris politika Európai Központi Banktól (EKB) várt szigorítása is.



Az EKB jelezte ugyan, hogy nem áll szándékában a már korábban jelzettnél nagyobb mértékben visszafogni eszközvásárlási programját és határozottan kiállt a zérókamat-politika folytatása mellett is csütörtöki kamatdöntésének indoklásában, a piacok azonban a bíztató makrogazdasági prognózis tükrében már szigorítást várnak 2018-tól.