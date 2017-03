Szociálpolitika

Ötmilliárd forint többlettámogatás megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására

Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára elmondta, 2017-ben több mint 34 milliárd forintot szán a kormány a költségvetésből a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatására. Ezt most további 5,1 milliárd forinttal egészítik ki a minimálbér- és bérminimum-emelés kompenzálásáért. Így ebben az évben több mint 39 milliárd forint jut a rehabilitációs foglalkoztatásra - emelte ki az államtitkár.



Czibere Károly a XI. kerületi Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.-nél tartott sajtótájékoztatón a részletekről szólva elmondta, az elmúlt években az egy főre jutó éves támogatás mértéke 1,12 millió forint volt, ez idén 15 százalékkal, 1,288 millió forintra emelkedett a minimálbér emelésének köszönhetően.



Kitért arra is, hogy a megváltozott munkaképességűeket nem foglakoztató cégek rehabilitációs hozzájárulása a jövőben évről évre automatikusan nőni fog, mivel a minimálbér kilencszeresében határozták meg ezt az összeget.



Czibere Károly a fogyatékossággal élő, egészségkárosodott és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását célzó támogatások között említette még az évenkénti egyszeri fejlesztési támogatást. Tavaly év végén az egyszeri támogatás mértéke 900 millió forint volt - tette hozzá.

Egy dolgozó a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. telephelyén (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Szintén a foglalkoztatást segíti a rehabilitációs kártya, az ezzel rendelkező munkavállalók után ugyanis nem kell szociális hozzájárulást fizetni, valamint az a döntés, amely szerint 2015 ősze óta uniós értékhatárig mentesül a közbeszerzési törvény hatálya alól a védett munkahelyeken, megváltozott munkaképességű emberek által előállított áruk vagy szolgáltatások beszerzése - közölte Czibere Károly.



A kormány határozott célja, hogy minden fogyatékossággal élő számára biztosítsa a teljes élet lehetőségét, amelyhez hozzátartozik a foglalkoztatási esély javítása és a konkrét munka biztosítása is - hangoztatta az államtitkár.



Molnár László XI. kerületi alpolgármester elmondta, Újbuda önkormányzatánál 12 megváltozott munkaképességű ember dolgozik, az önkormányzat tulajdonában lévő Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.-nél pedig 170 embernek biztosítanak munkát.



Lőrincz Gergely, a kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a támogatás megemelésével nemcsak a meglévő munkahelyeket tudják megtartani, hanem bővíteni is tudják majd a létszámot. Elmondta azt is, hogy a tavaly év végi egyszeri fejlesztési támogatásból komfortosabbá tudták tenni a munkakörülményeket, például felújítottak és akadálymentessé tettek két vizesblokkot.